La ville de Beausoleil est heureuse de présenter un concert de Noël, avec l’ensemble Duomo, Elisa Fortunati, mezzo-soprano, samedi 21, à 20 h 30 au Centre culturel Prince Jacques. S’il est devenu l’une des figures majeures du paysage guitaristique actuel, Roberto Porroni, le doit en partie au virtuose espagnol Andrés Segovia, qui est l’un des tout premiers à avoir su déceler son talent. Lauréat de plusieurs prix internationaux, il a depuis connu une carrière internationale qui l’a conduit dans les salles de concert de prestigieuses institutions musicales partout dans le monde.

En 1996, il crée l’Ensemble Duomo dans le but de valoriser une partie du répertoire de la musique classique moins connu du public ou d’interpréter, sur des arrangements originaux de sa signature, des œuvres écrites pour le grand écran. C’est ainsi que furent publiés une série d’enregistrements qui connurent la faveur du public : Une guitare pour Vivaldi, Haydn inédit ou encore Les Amériques en musique et La Musique au cinéma. Elisa Fortunati collabore très souvent avec cet ensemble. Diplômée de chant, elle remporte des concours en Italie avant d’être dirigée par Zubin Mehta à Florence. Elle interprète ensuite différents rôles pour l’opéra (Rigoletto, Didon et Enée). Pour ce concert, elle chantera des airs de Brahms et Vavilov, tandis que le quintet interprétera de son côté un concerto de Vivaldi, la suite Water Music de Haendel et Le Beau Danube bleu de Johann Strauss.