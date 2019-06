Concert à l’atelier de Mornar

Les Amis du Printemps des Arts organisent un concert exceptionnel avec le Trio Goldberg dans l’atelier du sculpteur Mateo Mornar le jeudi 13 juin à 19 heures. Le programme est une surprise !

Le Trio Goldberg est né au sein de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo où les trois musiciens (Liza Kerob, supersoliste, Federico Hood, 1er alto solo, et Thierry Amadi, 1er violoncelle solo) se sont unis pour former cet ensemble dynamique et éclectique. Primé d’une médaille d’or lors de l’édition 2019 du « Vienna International Music Competition », le Trio Goldberg est désormais reconnu par la critique (Diapason, FonoForum, Pizzicato, entre autres) comme étant l’un des meilleurs trios à cordes de sa génération, abordant un large répertoire allant de Mozart à Schnittke (en passant par Bach, Schubert, Enescu, Kodály, Piazzolla, Sibelius, Jean Françaix, Ysaÿe, et Tôn-Thât Tiêt…).

Le Trio Goldberg donne de très nombreux concerts à travers toute l’Europe, notamment à La Folle Journée de Nantes et d’Ekaterinbourg, au Festival de Chaillol, au Festival de Menton, au Festival des Grands Heures de Cluny, au Festival À Portée de Rue à Castres, aux Moments Musicaux de L’Hermitage à La Baule, au Musée d’Orsay, à Bordeaux, Tours, Vienne, Linz, Budapest, Bratislava, Londres et Monaco.