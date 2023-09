Collecte en faveur du patrimoine religieux: la Région Sud Paca débloque 2,7 millions d’euros pour 2024

"Nos églises, notre patrimoine religieux, c’est l’histoire, les racines et la vie de nos territoires. En Région Sud, nous veillons sur nos 26 cathédrales, sur la synagogue de Carpentras et sur les chapelles, églises, tableaux et vitraux qui constituent un pan essentiel de notre histoire et de nos richesses."

Cette déclaration, faite à travers un communiqué par le président de la Région Renaud Muselier, fait suite aux déclarations du président Macron de lancer une collecte, afin de restaurer des milliers d'édifices religieux en péril dans les petites communes.

"J’ai décidé de répondre immédiatement à l’appel du Président de la République, en débloquant pour 2024, 2,7 millions d’euros qui iront directement en faveur de la rénovation du patrimoine religieux, et du petit patrimoine rural", précise Renaud Muselier.

"Avec une mise en œuvre immédiate, dès le 26 octobre prochain", poursuit-il, en indiquant les sites concernés:

- Dans les Alpes-de-Haute-Provence, la restauration du mur du vieux cimetière et du clocher de l’église Saint Roch, à Saint-Julien-du-Verdon, à hauteur de 35.516 €;

- Dans les Hautes-Alpes, la poursuite des travaux de mise en sécurité de valorisation de l’abbaye de

Clausonne, à Saix, à hauteur de 51.076 €;

- Dans les Alpes-Maritimes, la restauration de la toiture et des bassins de l’ancien lavoir du hameau de Thorrenc, à Andon, à hauteur de 50.000€;

- Dans les Bouches-du-Rhône, la sauvegarde de deux cabanes typiques de gardians, site des cabanes de Romieu, propriété du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, à Arles, à hauteur de 50.000 €;

- Dans le Var, le lancement des travaux préparatoire et la mise en valeur de la mosquée Missiri, inscrite au titre des Monuments historiques et labélisées Architecture contemporaine remarquable, à Fréjus, à hauteur de 40.978 €;

- Dans le Vaucluse, le lancement des travaux de restauration de l’intérieur de l’église haute Saint-

Gervais et Saint-Protais, classée Monument historique, à Bonnieux, à hauteur de 215.940€.