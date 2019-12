Christian Bruley aux cimaises du Crédit Mutuel

Le vernissage de l’exposition « Ombres et Lumières méditerranéennes », organisé par la Caisse de Crédit Mutuel de Menton a remporté un vif succès avec la participation de plus d’une soixantaine d’invités*. À cette occasion, Stéphanie Perrone et Marc Zorgniotti, tous deux professeurs de violon au Conservatoire municipal de Menton ont enchanté les lieux avec des œuvres de Bach et Bortók.

L’exposition - qui présente les œuvres de l’artiste Christian Bruley (peintures et sculptures) -, se poursuivra au 24, rue de la République jusqu’à la fin de l’année.

Une enchère silencieuse au profit du CCAS

L’artiste sera présent tous les mardis et jeudis après-midi aux heures habituelles d’ouverture de la Caisse pour vous parler de sa passion et vous présenter ses tableaux. Admiratif des œuvres de William Turner, Christian Bruley peint des paysages maritimes aux couleurs rêveuses.

Par ailleurs, membre de l’association WWF, le Roquebrunois d’adoption sculpte des représentations d’animaux sauvages en perdition.

Une enchère silencieuse est toujours en cours sur l’une des toiles exposée.

Vous pouvez déposer une enveloppe avec votre nom, prénom et adresse dans l’urne mise à disposition.

Le montant de la meilleure enchère sera remis au Centre communal d’Action sociale de Menton au profit du Noël des enfants. Alors n’hésitez pas à venir découvrir l’exposition !