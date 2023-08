Bientôt de retour dans la région, Chimène Badi met à l'honneur Edith Piaf et la chanson française

À 40 ans, Chimène Badi a la bougeotte. Après avoir sorti son album "Chimène chante Piaf", en janvier dernier, elle est décidée à rendre un bel hommage, sur scène, à cette grande dame de la chanson française. Avant son concert au festival La Moutte entre en scène, à Saint-Tropez, Chimène Badi revient sur les raisons qui l’ont poussée à s’intéresser à La Môme.

Un attachement de longue date

Le choix d’Édith Piaf n’est pas le plus évident, ni celui que l’on qualifierait du plus actuel. Et pourtant, Chimène a un avis bien tranché sur la regrettée chanteuse: " Elle était très avant-gardiste dans ses propos. Ses titres traversent le temps et sont toujours d’actualité. Les textes sont forts et puissants: ce sont des costumes que j’adore porter chaque soir. Par exemple, si on écoute “L’Homme à la moto", c’est une histoire qui arrive encore aujourd’hui, les histoires d’amour heureuses et déchirées. C’est intemporel, ça touche encore les gens, beaucoup d’ailleurs. »

Avant d’ajouter: " C’est un spectacle que j’ai mis en place de façon chirurgicale, un hommage qui me tient beaucoup à cœur."

" Pourquoi Édith Piaf? Parce que c’est une artiste que j’aime depuis que je suis toute petite: c’est elle qui m’a rendue amoureuse de la chanson et de la langue française, j’ai grandi avec elle et j’ai toujours rêvé de la chanter un jour."

Un besoin de maturité

Un hommage pensé depuis longtemps donc, mais qui nécessitait une certaine maturité: "Il me fallait mon propre vécu et ma propre expérience en tant que femme pour pouvoir interpréter les titres de la façon la plus juste et la plus authentique possible. Je n’allais pas chanter “Non, je ne regrette rien" à 20 ans. »

" C’est une artiste qui m’a beaucoup inspirée, pour laquelle j’ai énormément de respect, que j’ai toujours rêvé de chanter, et c’est maintenant."

Le spectacle, composé d’une quinzaine de titres d’Édith Piaf, est aussi complété par ses propres titres, qu’elle est ravie de présenter dans le Sud: "Ici, le public est attentionné et attentif, avec des cadres magnifiques, le coin est très beau. On sait qu’on va être bien accueilli quand on vient ici."

Chimène Badi sera de retour dans la région pour chanter Piaf le samedi 14 octobre au Cannet.

> Chimène Badi en concert. Samedi 14 octobre,

à 20h. La Palestre, au Cannet.

Tarifs: de 30 à 35 euros. Rens. lapalestre.eu