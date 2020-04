Cette année, la Fashion Week de Monaco se fera sur Instagram, avec Pauline Ducruet comme invitée

Mais à l'heure d’une pandémie, c’est finalement sur Instagram que la Monte-Carlo Fashion Week prendra vie cette année. Les organisateurs ont imaginé un concept alternatif en proposant une série de conversations numériques avec des stylistes émergents et innovants.



"Durant cette période, une série de réflexions se sont imposées" explique Federica Nardoni Spinetta, créatrice de la manifestation et présidente et fondatrice de la Chambre monégasque de la mode.



"À partir de l’éco-awareness, à la rationalisation de la production en passant par la créativité, jusqu'aux conséquences de la pandémie: la mode ne s'arrête pas et elle se confronte à un nouveau chapitre de son futur en façon interactive".

Les débats en live sur Instagram (via le compte @montecarlofashionweek) devraient permettre un échange entre de nombreuses personnalités de la mode qui abordent l'état actuel de cette industrie, en imaginant les futurs scénarios possibles. Le tout dans une démarche d’eco-durabilité et d'éthique qui est devenu le créneau de la Fashion Week monégasque depuis quelques années.

Ces rencontres virtuelles se dérouleront du 14 au 18 mai et pour ouvrir le bal, Pauline Ducruet sera la première invitée. Elle devrait notamment évoquer son parcours alors qu’elle a lancé il y a quelques mois sa marque de vêtements non genrés, baptisée Alter.

En parallèle, les organisateurs entendent mettre en lumièr des marques qui se démarquent par leur savoir-faire eco-responsables. Pour participer, ces marques sont invitées à partager une vidéo sur les réseaux sociaux de la Monte Carlo Fashion.



La plus vertueuse devrait recevoir un award.