"C'était incroyable", "Une si belle soirée": le concert de Mylène Farmer à Nice vu par ses fans... et les politiques

Un soir avec Mylène Farmer, c’est ça. Un show millimétré, des tubes à la pelle, un décor majestueux qui permet, sur certaines chansons, de survoler la fosse, et un charisme de tous les instants.

Samedi soir, devant près de 30.000 Azuréens acquis à sa cause, l’icône a déroulé sa setlist, répartie en trois actes, avec une facilité déconcertante, à l'Allianz Riviera, à Nice. Le sourire en bandoulière. Oui, Mylène était heureuse d’être là, et ça se sentait.

Un moment suspendu capturé par les nombreux fans de l'artiste, qui n'ont pas manqué de partager leur soirée sur les réseaux sociaux.

#mylenefarmer nous a offert à Nice un spectacle incroyable à @AllianzRiviera



Comme un livre ouvert sur toutes ses chansons, un show d’une beauté magistrale avec des décors hallucinants et une artiste en communion



Une si belle soirée qui s’achève …#explorenicecotedazur pic.twitter.com/qVR4UplcQw — 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗲𝗻𝗼𝗶𝘀🇫🇷🇪🇺🇺🇦 (@laurentchamp) July 29, 2023

Que c'était bien 😍 ce dernier concert de #Nevermore2023. "cette chanson à été écrite pour vous" juste avant l'Autre, "Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer". "On se reverra", "Je vous aime"... Vivement #Nevermore2024 🎉. #MyleneFarmer pic.twitter.com/mupYJ4UZD4 — Daf (@Little_Daf) July 29, 2023

Bouquet final de la tournée #Nevermore2023 à @AllianzRiviera de Nice. 4 dates pour nous 🔥4 moments de pur bonheur.

Des souvenirs plein la tête et le cœur pour patienter jusqu’à #Nevermore2024 #MyleneFarmer #MerciMylene pic.twitter.com/VOlIKVlEGJ — Philippe Decroocq (@phildecroocq) July 29, 2023

Mylene tu me manques tant 😢❤️‍🔥 courage pour cette dernière 2023 #mylenefarmer pic.twitter.com/1fMTRWP2fM — jonhdurden (@jonhdurden) July 29, 2023

Estrosi, Ciotti et même Dupont-Aignan

Eux n'ont sûrement pas attendu des heures ou passé des nuits entières sous une tente devant l'Allianz Riviera, comme certains fans rencontrés à Nice.

Mais certaines personnalités politiques locales, comme Christian Estrosi, le maire de Nice, ou Eric Ciotti, le président des Républicains et député azuréen, n'ont pas manqué de faire savoir qu'ils étaient présents sur place, multipliant photos et vidéos.

Une très grande Mylène Farmer ce soir à #Nice06 avec une scénographie extraordinaire. Magique ! pic.twitter.com/Vk9dWNcZxn — Eric Ciotti (@ECiotti) July 29, 2023

Tout comme, et c'est plus surprenant, un certain député de l'Essonne et président de Debout la France: Nicolas Dupont-Aignan.