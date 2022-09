C'est une première, la cantatrice Cecilia Bartoli sera à la tête de l'Opéra de Monte-Carlo mais aussi sur scène dès janvier prochain

J.-L. Grinda : L’opéra de Monte-Carlo fera des merveilles dans les saisons prochaines

Il y a des passations qui se déroulent dans l’amertume, la colère ou l’indifférence. Celle entre Jean-Louis Grinda et Cecilia Bartoli a été "heureuse, souriante et plaisante", selon les principaux intéressés. Il faut dire que trois années entre l’annonce et la prise de fonction ont permis de préparer le terrain d’une situation voulue par celui qui dirige encore l’institution jusqu’au 31 décembre et qui n’entendait pas rester ad vitam à la tête d’un opéra.

"Cette décision, je l’ai prise il y a plusieurs années", rappelle Jean-Louis Grinda, "et il était aussi normal pour moi de passer la main à une artiste. C’est très important que les institutions culturelles soient dirigées par des artistes". Cecilia Bartoli sera la deuxième artiste lyrique à diriger l’opéra monégasque après Guy Grinda - le père de Jean-Louis - qui l’a fait en 1947.

"Elle a été prise d’une aphonie quand je lui ai proposé"

L’idée Bartoli à Monte-Carlo, c’est justement Jean-Louis Grinda qui l’a mûrie avant de la proposer au prince Albert II… et de prévenir la cantatrice quelques jours avant.

"Je lui ai dit par téléphone que j’avais rendez-vous avec le souverain et la princesse Caroline et qu’il fallait qu’elle me dise si oui ou non elle voulait prendre la direction de l’Opéra sinon ça changerait mon discours. Elle a été prise d’une aphonie [rires], elle m’a dit qu’elle allait réfléchir et qu’elle me rappelait", a-t-il rembobiné pour raconter les coulisses de cette nomination aux abonnés de l’Opéra.

La réponse a été positive et l’histoire s’est écrite ainsi. Ce qui permet au directeur de quitter son bureau serein. "L’opéra de Monte-Carlo sous la direction éclairée de Cecilia Bartoli et de ceux qui l’entourent fera des merveilles dans les saisons prochaines et j’en suis très fier et très heureux".