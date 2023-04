"C’est ma devise: culture et déconne": Laurent Baffie se questionne dans son dernier spectacle de passage à Hyères ce dimanche

À l’approche de ses 65 ans, Laurent Baffie n’a pas fini de se "poser des questions", nom de son dernier seul en scène qui fera escale dimanche 1er avril au casino d’Hyères et mardi 4 avril à celui d’Aix-en-Provence. Il garde son humour mordant et a une foule de projets à venir.

Pourquoi "Baffie se pose des questions"?

À la base, cela vient d’un de mes livres "500 questions que personne ne se pose". J’en ai pioché certaines et rajouté beaucoup d’autres. J’aborde une variété de thèmes sauf la politique, qui ne m‘intéresse pas. Je parle du handicap, de la religion de la famille, des métiers, de l’absurde, des hommes, des femmes. Il y a ce tronc commun mais aussi beaucoup d’improvisation.



Les gens peuvent revenir, ce n’est jamais le même spectacle, ce qui financièrement m’arrange bien (rires). Plus sérieusement, je fais le maximum pour que les gens ressortent avec la banane. J’ai toujours été un grand anxieux pour ça. Même si avec le temps j’apprends à mieux le gérer. Le spectacle contient toujours beaucoup d’interactions avec le public. Mais cette fois-ci, je ne me cache plus derrière des accessoires, c’est beaucoup plus "acoustique".

Que ce soit à la radio, à la télévision ou sur scène, vous semblez pouvoir tout vous permettre.

Disons que les gens me connaissent depuis plusieurs décennies. Ça m’a permis d’imposer un personnage mais je suis loin de pouvoir tout faire. L’époque étant ce qu’elle est, pour une mauvaise vanne, on peut détruire une carrière qu’on a mis des années à construire. Ce n’est pas la meilleure période pour les humoristes. C’est pour cette raison que je me réfugie sur scène, je m’y sens le plus libre et personne ne m’emmerde ou ne me coupe.

Vous avez toujours aimé lier humour et culture?

C’est ma devise dans mes spectacles: culture et déconne. J’ai appris beaucoup de choses en autodidacte, je suis curieux de savoir et j’aime le transmettre. Je suis d’ailleurs en train d’écrire un almanach qui je l’espère, sortira pour noël prochain. C’est toujours un peu ringard et cucul mais je vais en faire un, drôle et trash. Et on va quand même apprendre des choses.

Cela vous tenterait de refaire une émission de radio ou de télévision?

Je ne savais faire qu’une émission à la radio qui s’appelait "C’est quoi ce bordel?". C’était libre et je faisais tout pour me faire virer, ce que j’ai réussi à faire d’ailleurs, ce qui était drôle. On m’engageait et on me virait pour la même raison: mes vannes. Je ne pense pas que ce soit possible de le refaire aujourd’hui, même si la radio est le média que je préfère, je passe de temps en temps aux "Grosses têtes". Mais j’ai dans les tuyaux de relancer "c’est quoi ce bordel" sur internet, en podcast.



J’ai pas mal de projets en même temps, entre le livre, la mise en scène, la radio. Je suis aussi en plein tournage d’un documentaire "Vox populi" où je parcours la France pour donner la parole aux gens avec de la déconne, façon "farce attaque". J’écris également un film "Un petit geste pour la planète", une comédie sur l’écologie et en plus, on prépare avec Serge Kalfon, le pilote d’un talk-show qu’on proposera à différentes chaînes à la rentrée.

> Dimanche 2 avril à 18 heures au Casino Partouche à Hyères. Tarif de 28 à 49 euros. resa sur www.casino-hyeres.partouche.com

> Mardi 4 avril à 20h. Casino Partouche Aix-en-Provence. Res. au 04 42 59 69 00 et points de ventes habituels.