C’est la "saison de la revanche" pour les trois musées nationaux des Alpes-Maritimes

"Août 2021 a été bien meilleur qu’août 2020, même si nous ne sommes pas au niveau de 2019", confie Anne Dopffer, directrice des Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes. Voilà qui met quand même du baume au cœur du monde de la culture.

Encouragés par ces résultats, c’est une saison 2021-2022 très riche que nous promettent le musée Chagall de Nice, le musée Fernand Léger de Biot et le musée Pablo Picasso La Guerre et la Paix de Vallauris.

Musée Chagall à Nice

Au Musée Chagall, depuis samedi dernier et jusqu’au 10 janvier 2022, une exposition explore le travail du peintre sur les vitraux. L’artiste a réalisé des pièces qui sont disséminées dans quinze endroits du monde.

L’exposition, réalisée en partenariat avec le Centre Pompidou Metz, nous montre le processus de création, du dessin jusqu’au vitrail. Un point particulièrement intéressant dans ce lieu qui comporte déjà deux vitraux.

Musée Fernand Léger à Biot

Au musée Fernand Léger, l’exposition Le Transport des Forces, du nom du gigantesque tableau prêté pour cinq ans à l’institution, se poursuit. L’été prochain, du 11 juin au 19 septembre 2022, c’est au septième art que le musée fera la part belle.

Le travail de Fernand Léger ne s’est pas borné à la peinture, il s’est aventuré jusque dans le cinéma: réalisation d’un film, participation à un film américain en technicolor, conception de décors et d’affiches... l’artiste a travaillé tous les aspects de la création. De quoi nourrir une exposition qui promet d’être passionnante.

Musée Picasso à Vallauris

L’exposition de Violaine Lochu au musée Pablo Picasso - La Guerre et la Paix, de Vallauris, est prolongée jusqu’au 8 novembre prochain. L’occasion de découvrir l’impressionnant travail visuel et sonore que l’artiste a réalisé à Vallauris, avec la parole d’adultes et d’enfants venus à sa rencontre.

Du 25 juin au 17 octobre 2022, c’est Mark Dion qui poursuivra la thématique du combat, mais cette fois pour l’environnement, avec son travail inspiré des cabinets de curiosité et du travail des scientifiques. Il avait déjà exposé à Monaco en 2011, ses collections de squelettes, d’animaux naturalisés ou en peluche, de végétaux, de livres.

Plus d’infos: musees-nationaux-alpesmaritimes.fr