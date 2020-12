"C’est devenu une évidence, je devais enregistrer là-bas": Claudio Capeo sur le chemin de son Italie

Claudio Capeo est comme une pierre que l’on jette, dans l’eau vive d’un ruisseau. Et qui laisse derrière elle, des milliers, oui des milliers de ronds dans l’eau.



Il est comme les Moulins du cœur de Michel Legrand. Comme un ballon de carnaval, un manège de lune. Il est l’été qui ne finit jamais sa course. À la fois passager du vent et camelot des mots...



Il est debout. Des sourires épinglés à son accordéon. Il est la fleur de tournesol. Habitée par la bienveillance du soleil. Il est le chanteur de bistrots. La bête de scène. La voix de la rue en goguette sur les avenues chics.



Il est le Capeo. En vadrouille. Presque sur un coup de tête. Sur les routes de son histoire. Ses racines italiennes. La botte élégante et populaire. Délaissée pendant 20 ans. Dans un coin de sa mémoire trop occupée...



Il revient donc le vagabond. Bien chaussé de notes al dente. Avec un album à sa pointure: Penso a te (sortie le 4 décembre). Tourbillon de titres originaux et de reprises. À la sauce Claudio!

"Quand je suis retourné en Italie, tout m’est revenu en pleine face..."

"Quand je suis retourné en Italie, tout m’est revenu en pleine face débite l’accélérateur de bonne humeur. J’ai revu la famille. C’était comme si on s’était quitté hier. On ne s’en voulait pas de cette si longue absence. On s’aime toujours autant..."



L’escapade n’aura duré que le temps d’un tournage. Trop bref. Si bien que le signore Ruccolo s’est offert une seconde chance. Une biguine, version dolce vita, avec femme et bambinos.



"On est repartis en van. À la rencontre des gens. On dormait sur le bord des chemins." Apprivoisant le temps. Les souvenirs. De ses parents, partis du pays, de Molise, dans les années 60 pour la France. Pour éviter la pluie des feuilles d’automne et s’offrir, à la force de leurs ailes déployées, un avenir plus enchanté.



De cette errance initiatique, sur les traces de ses aînés, devait forcément naître une source d’inspiration. Un peu de rêve. Galopant sur son âme. À cheval entre deux patries...



"C’est devenu une évidence: je devais enregistrer là-bas." Là-bas, ce sera en studio, à Florence. À cent à l’heure, durant 15 jours, l’Enfoiré enchaînera les prises. De tous ces morceaux recollés dans sa tête.

"Ça a été une dinguerie. Non-stop. On a fini l’écriture de certains titres sur place. On savait exactement ce qu’on voulait..."



De la simplicité. De l’authenticité. Des plats de pâtes. "Beaucoup, beaucoup." Un peu de chianti. Et la griffe capeoesque sur des tubes jamais tombés du nid.



Des classiques d’Umberto Tozzi, Eros Ramazzotti, Zucchero, Lucio Battisti (...), "qu’il ne fallait pas massacrer. Mais se réapproprier." À écouter, sous un ciel étoilé, la nuit en robe de soirée, Ti amo, le pari est gagné. Tant les frissons valsent sur un océan de sentiments sauvageons...



"Je crois que c’est bien réussi se fendra, sans fanfaronnade, l’artiste aux pieds sur terre. Ah non, je ne vais pas me la raconter!"



Son dernier double disque de platine (Tant que rien ne m’arrête) n’a pas altéré les battements de son existence. "Je suis toujours avec la même femme. J’ai deux petits garçons. Je suis entouré des gens que j’aime. Et si je venais à partir en live, je m’en prendrais une!"



Des rires de gosse. La bougie brûle. Mais sa flamme ne s’éteint pas. Le petit menuisier qui, môme à Cernay, ne se rêvait pas charpentier des plateaux à la Cloclo, bouffe le bonheur de l’instant à belles dents. "Je partage. Je m’amuse. Je respecte les êtres humains. Merci la vie, quoi!"



La musique qui ne s’efface pas. Depuis 13 ans déjà. Les débuts dans les bars. Les fêtes de la choucroute. Avant de crever l’écran de The Voice. De se révéler au grand public. Emballé et porté par son énergie. Par sa voix. Que traverse un torrent de montagne...



"Le melon, très peu pour moi. Maman y veille. Car même si elle achète mes albums pour tout le quartier, je n’ai pas intérêt à dérailler. Elle serait capable de me courir derrière avec un balai!"

Ce duo (avec Gianna Nannini), c’est la pépite sur le gâteau