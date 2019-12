Cecilia Bartoli prendra la direction de l'Opéra de Monte-Carlo en 2023

"Je mettrai ma passion au service de l'Opéra de Monte-Carlo." Ce sont les premiers mots de Cecilia Bartoli, ce mardi à l'opéra, après que la princesse Caroline eut annoncé la nouvelle: l'artiste lyrique dirigera l'Opéra de Monte-Carlo à partir du 1er janvier 2023. Elle succédera à Jean-Louis Grinda, qui occupait ce poste depuis 2007.

L'annonce surprise a été faite au détour d'une conférence de presse qui portait sur les Musiciens du Prince-Monaco, un ensemble baroque créé au printemps 2016 à l’Opéra de Monte-Carlo, sur une idée de Cecilia Bartoli, en collaboration avec Jean-Louis Grinda. Ce projet avait alors reçu le soutien immédiat du prince Albert II et de la princesse de Hanovre.

Depuis, les Musiciens du Prince-Monaco et Cecilia Bartoli parcourent les plus grandes salles d’Europe, salués par le public et une presse internationale unanime.

"L'aventure continue"

Cecilia Bartoli, Romaine de 53 ans, une mezzo-soprano qui a notamment travaillé avec le chef d’orchestre Herbert von Karajan, sera la première femme de l'histoire à diriger l'Opéra de Monte-Carlo.

Pour sa part, Jean-Louis Grinda, élu d'opposition au Conseil national, dirige l'Opéra de Monte-Carlo depuis 2007 et les Chorégies d'Orange depuis 2016. Il faisait aussi partie de la dizaine de candidats potentiels lors du changement de direction de l'Opéra de Paris. Metteur en scène de profession, il a dernièrement réalisé la mise en scène de l'opéra Lucia di Lammermoor, de Donizetti, qui a fait le bonheur des mélomanes à l'Opéra de Monte-Carlo lors de la dernière Fête nationale, le 19 novembre.

"L'aventure continue avec Cecilia Bartoli que j'embrasse", a commenté Jean-Louis Grinda.