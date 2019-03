L’Opéra de Monte-Carlo est fier du nouveau succès rencontré par Cecilia Bartoli et Les Musiciens du Prince-Monaco lors du concert « De Vivaldi à Rossini » au Teatro San Carlo, largement encensée par le public napolitain.

C’était un événement attendu à Naples. Vendredi 8 mars, Cecilia Bartoli et Les Musiciens du Prince-Monaco foulaient, pour la toute première fois, les planches de la salle du Teatro San Carlo à l’occasion de leur tournée « Arie d’Opera tra Settecento e Ottocento ». Devant une salle comble, Cecilia Bartoli et l’ensemble baroque ont navigué entre les airs d’opéra et mélodies des XVIIIe et XIXe siècles, mettant à l’honneur les œuvres d’Antonio Vivaldi, Nicola Porpora, Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Haendel, Manuel Garcia et Gioachino Rossini. Résultat de cette grande première, un concert saisissant d’émotions, six rappels, une standing-ovation et une fusion parfaite entre la cantatrice et son public.

Prochains rendez-vous avec Cecilia Bartoli et l’orchestre : le 10 mai au Prinzregententheater de Munich, le 13 mai au Musikverein de Vienne. La cantatrice et les Musiciens du Prince-Monaco se produiront ensuite les 7, 8 et 9 juin au Festival de Salzbourg pour deux représentations d’Alcina de Georg Friedrich Haendel et pour un concert Farinelli & Friends.

Ils seront dirigés par le Maestro Gianluca Capuano, tout fraîchement nommé chef principal de l’orchestre.