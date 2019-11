Dans le cadre de leur tournée dédiée à la musique du XVIIIe siècle, Cecilia Bartoli et les Musiciens du Prince-Monaco* ont donné un concert à guichets fermés, sous la direction musicale du maestro Gianluca Capuano, à la Philharmonie de Berlin, le 25 novembre dernier.

À cette occasion, une cinquantaine d’invités de l’ambassade de Monaco en Allemagne ont ovationné la cantatrice et l’orchestre qui ont interprété quelques-uns des plus beaux airs du répertoire opératique du XVIIIe siècle. Par la suite, une réception a été offerte par l’ambassade de Monaco, à laquelle ont notamment pris part Jean-Louis Grinda, directeur de l’Opéra de Monte-Carlo, Barbara Zumbaum, consul honoraire de Monaco à Potsdam, le chef du Protocole du Land de Berlin, le nonce apostolique, ainsi que des ambassadeurs accrédités en Allemagne.

Dans son discours, Isabelle Berro-Amadeï, ambassadeur de Monaco en Allemagne, a rappelé que « depuis plus d’un siècle, la principauté de Monaco participe à l’écriture des pages les plus illustres de l’histoire de l’art et de la musique, et représente aujourd’hui un lieu de création et d’expression en plein essor. Ce soir, grâce au talent de Cecilia Bartoli et des Musiciens du Prince-Monaco, la Principauté rayonne de façon éclatante dans le monde de la musique. »