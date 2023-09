Ce week-end, venez assister à un spectacle de cirque contemporain au Grimaldi Forum

Septembre n’est d’ordinaire pas un mois de cirque en Principauté mais la compagnie de cirque contemporain "Les 7 doigts de la main" joue sa carte ce week-end en présentant au Grimaldi Forum le spectacle Duel Reality.

Un show vivant et acrobatique maturé aux arts du cirque qui s’appuie sur l’histoire d’amour légendaire de Roméo & Juliette pour proposer une performance enlevée.

Au profit de la Journée des Droits de l’Enfant

C’est Nicolas Jelmoni qui chapeaute ce projet, comme il le fait depuis trois ans, dans la Principauté qui l’a vu naître, de proposer ce genre de créations sur les scènes monégasques. Pour celle-ci, qui mêle huit disciplines de cirque, il s’est octroyé le rôle de Roméo. "Nous sommes dans le cirque contemporain pur, avec ce spectacle pour tous les publics, où la performance sportive se mêle à l’histoire", souligne-t-il.

Le public pourra découvrir ce week-end une troupe d’artistes originaires de Belgique, de Suède, du Japon, du Canada et des États-Unis qui a proposé déjà ce spectacle à Edimbourg en Écosse il y a quelques semaines.

En plus des représentations, le spectacle se décline dans une exposition de photographies présentées dès ce mercredi et jusqu’au 20 septembre à la Kamil Art Gallery. Une partie des bénéfices de la vente de ses œuvres et des tickets du spectacle sera reversée à la direction de l’Éducation nationale pour soutenir les actions de la Journée internationale des Droits de l’Enfant 2023.

