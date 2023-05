Les studios de la Victorine à Nice lauréats, 350 millions d'euros pour le cinéma français: ce qu'il faut retenir des annonces de la ministre de la Culture

"Je viens annoncer à Cannes un plan de soutien qu'on appelle "la Grande fabrique de l'image", pour développer des studios de tournage, d'animation, d'effets spéciaux, de jeux vidéo, de postproduction... C'est un budget colossal de 350 millions d'euros jusqu'en 2030 pour propulser ces industries créatives dans l'avenir".

À l'occasion d'une rencontre organisée, ce jeudi 18 mai, avec les lecteurs de Nice Matin, la ministre de la Culture avait commencé à lever le voile sur l'ambition du gouvernement et son plan de soutien au cinéma français.

Ce vendredi matin, depuis Cannes, Rima Abdul-Malak s'est faite plus précise.

Le plan France 2030 a retenu 68 projets sur 175 candidats au titre de la « Fabrique de l’image » 📽️



11 projet de studios

12 d’animation

6 de jeux vidéos

5 d’effets spéciaux / postprod

34 projets de formation@RimaAbdulMalak @LeCNC pic.twitter.com/gs5VcDQexb — Christophe Cirone (@Cirone06) May 19, 2023

Dans le détail, 350 millions d'euros vont être alloués à ces projets. Objectif : doubler la surface de studios, pour passer 60.000 à 153.000 m2 et aussi faire croître les effectifs des écoles, qui passeraient de 5.000 à 10.000 étudiants. Le souhait est de soutenir "notre souveraineté culturelle".

Les studios niçois de la Victorine parmi les lauréats

À Nice, les studios de la Victorine font partie des projets lauréats. "Le projet a pour objectif le renforcement d'un véritable écosystème de l'image à La Victorine à même de rayonner sur toute la Côte d'Azur, terre de tournage", fait savoir le communiqué du ministère.

"Il est prévu de poursuivre la modernisation du site et d'accueillir davantage d'entreprises innovantes et de formations pratiques aux métiers de l'image".

L'école Isart Digital aussi dans la liste

À noter que l'école Isart digital, qui dispense des formations en alternance dans les domaines du jeu vidéo, fait aussi partie des lauréats.

"Isart Digital ambitionne une accélération importante de son activité, reposant notamment sur la création d’un cursus Ingénieur à Paris et

d’un cursus Management à Nice comprenant la création ex nihilo d’un Campus entier".

9 projets régionaux concernés

Le président de la Région Sud s'est félicité de voir que 9 projets régionaux faisaient partie des lauréats.

L’Etat résolument aux côtés de la #RegionSud pour en faire le Hollywood français ! ✅



Merci à @RimaAbdulMalak, Ministre de la Culture, qui vient d’annoncer que 9 projets soutenus par @MaRegionSud sont retenus par le jury #France2030 #GrandeFabriquedelimage @LeCNC ! pic.twitter.com/fKA0tYy7UD — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) May 19, 2023

"On doit continuer à attirer en France les tournages internationaux et garder les tournages de films français. 1€ investi dans un tournage, c'est 7,60 € de retombées. Et c'est de l'image aussi", rappelait aussi la ministre de la Culture.