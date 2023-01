Ce mercredi, Julie Depardieu conte Casse-Noisette à l’auditorium Rainier III

Avec le Philharmonique de Monte-Carlo, c’est encore Noël! L’orchestre consacrera en effet son programme "jeune public", aujourd’hui, à une œuvre qui est magiquement attachée à cette fête: le Casse-Noisette de Tchaïkovski.

On connaît l’histoire. C’est celle de la petite Clara qui, sous son sapin, reçoit comme cadeau de Noël, un casse-noisette en forme de soldat d’Empire.

Il se transforme en prince charmant et entraîne Clara dans un monde féerique. Suivent alors des morceaux enchanteurs comme la "Danse chinoise", la "Danse russe", la "Danse des mirlitons" et, surtout, la "Valse des fleurs". Éternel bonheur pour les petits et grands!

Des tableaux en sable

Une récitante racontera l’histoire au jeune public - et pas n’importe quelle récitante: Julie Depardieu en personne. Sa collaboration avec le Philharmonique de Monte-Carlo ne date pas d’hier.

Elle avait déjà été programmée en 2021 dans Pierre et le loup de Prokofiev et dans le Carnaval des animaux de Saint-Saëns.

Lors de Pierre et le loup, Julie Depardieu était associée à cette extraordinaire "artiste sur sable" qu’est Katerina Barsukova. On ne se lasse pas de voir, année après année, cette enchanteresse qui réalise en direct, sur une plaque de verre agrandie par vidéo-projection, des tableaux en sable représentant les différentes scènes évoquées par la musique.

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, Julie Depardieu retrouvera cette année encore Katerina Barsukova.

La musique, transcrite pour quintette à vents et harpe par Didier Favre, sera interprétée par cinq solistes du Philharmonique: la flûtiste Anne Maugue; le hautboïste Jean-Marc Jourdin; la clarinettiste Véronique Audard; le bassoniste Franck Lavogez ; la harpiste Sophia Steckeler, et Didier Favre lui-même.

Tout cela, pour un Casse-Noisette enchanté!





Savoir+

Auditorium Rainier III, aujourd’hui, 15 heures.

Tarif: 5 euros.

Tel. +377.92.00.13.70.