"Ce film dénature l'Histoire!": l’Azuro-Varoise Jeanne Etthari à propos du long-métrage sur les harkis

Les avant-premières du film Les Harkis dispersées un peu partout à travers nos territoires ont semble-t-il davantage fait réagir que son passage lors de la Quinzaine des réalisateurs en mai dernier à Cannes.

Vivant entre Draguignan et Nice, Jeanne Etthari, présidente de l’association Mémoire Unité Dignité des Rapatriés d’Algérie, était présente à la récente avant-première de Mouans-Sartoux.

Ressortie avec la nausée

Entourée de nombreux enfants de harkis semblables à elle, l’azuro-varoise en est sortie avec un fort sentiment de révolte et d’injustice, qui l’a poussée à réagir aussi loin que porte sa voix. Et sa plume: elle a écrit une longue lettre sur le sujet adressée au Centre national du cinéma, à Arte, etc.

"Pour le 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie nous nous attendions à une œuvre qui apaise. Or, c’est tout l’effet inverse qui s’est produit. Ce film réveille un volcan et a provoqué un tollé dans la salle!", débute-t-elle d’un ton dont point encore l’émotion.

C’est peu dire qu’une fois la lumière rallumée, le débat avec le réalisateur toulonnais Philippe Faucon s’est ouvert sous des auspices minés, certains spectateurs quittant la salle...

"Il dénature l’Histoire"

"Pareille à Zola, J’accuse haut et fort! Je ne pouvais pas rester muette face à ce film qui donne la nausée, d’une violence inouïe et à charge contre les harkis. Ils sont présentés comme les exécuteurs des basses œuvres, torturent, poignardent... Jamais les harkis n’ont fait ça aux gens du FLN et seule une forte minorité d’entre eux a pris part en première ligne aux opérations militaires. Toutes les guerres sont sales mais des deux côtés. Là, c’est à sens unique. M. Faucon dénature l’Histoire et se retranche derrière la fiction pour dire n’importe quoi!", défend Mme Etthari, pour qui le réalisateur est apparu comme "confus" face aux mises au point historiques du public.

Plus grave pour elle, la représentante associative craint les répercussions sociétales.

Quel impact sur les jeunes générations?

"Comment vais-je expliquer ce film à mes enfants et petits-enfants?" interroge-t-elle. "Pire, les jeunes générations ne vont capter que les images. Vous imaginez, soixante ans après, les prises à partie en France ou en Algérie des descendants de harkis, alors qu’un processus inédit de pardon était initié par le président Macron?", s’inquiète celle qui a "grandi dans cette guerre et les camps de harkis".

Les blessures demeurent béantes pour nombre de Varois et Azuréens, qui perçoivent cet objet cinématographique comme un nouveau "couteau dans la plaie".