Ce dimanche, Monaco innove en lançant la "Journée du Matrimoine" en honneur aux femmes qui ont fait le pays

Ça a beau être la vingt-sixième édition des Journées européennes du Patrimoine, en Principauté le 26 septembre prochain, l’événement prendra des airs de première en lançant la première "Journée du Matrimoine", jouant avec ce mot peu usité, pour répondre au thème de l’édition 2021 : "Femmes et patrimoine".

L’idée mise en musique par l’Institut du Patrimoine et la Direction des Affaires culturelles entend "mettre en valeur, faire découvrir ou redécouvrir, les contributions des femmes à l’héritage historique, artistique et social du pays".

Cette année, des salons du Casino à la chapelle privée de l’archevêché en passant par les institutions et les lieux de culture du pays, une quarantaine de sites seront ouverts la journée du dimanche 26 septembre. Pour la plupart, il est nécessaire de réserver un créneau de visite et les réservations ouvrent aujourd’hui lundi, en suivant les informations pratiques compilées sur le site www.journeepatrimoinemonaco.com.

Dans cette sélection, certains proposeront au cours de cette journée portes ouvertes, un éclairage plus vif sur la thématique.

Le Comité Droits de Femmes, par exemple, va entreprendre une exposition à la Roseraie Princesse Grace, de quinze portraits de femmes aujourd’hui disparues, qui se sont illustrées en Principauté, ou qui ont développé un lien avec Monaco, dans des domaines variés : littérature, science, politique, sport.

L’Union des Femmes Monégasques, pour sa part, abritera dans ses locaux, 26 quai Jean-Charles Rey, une exposition baptisée : « Les femmes monégasques squattent le patrimoine », mettant à l’honneur celles qui œuvrent dans ce domaine. À l’AIAP comme au Logoscope, le travail d’artistes femmes sera mis en lumière.

Alors qu’au musée d’anthropologie préhistorique, une conférence d’Anne Augereau (le 26 à 14 heures) interrogera sur ce que nous apprennent les données archéologiques sur les femmes néolithiques. Une façon d’esquisser une première ébauche des conditions faites aux femmes lors de cette époque charnière de l’histoire de l’humanité, entre 5500 et 4900 avant notre ère.

Enfin, il faudra traverser les frontières de la Principauté pour célébrer le souvenir et le travail d’une icône de l’architecture et du design, Eileen Gray. Une excursion est en effet proposée, toujours sur réservation, le samedi 25 septembre à 9 heures ou à 14 heures vers la villa E-1027 à Roquebrune-Cap-Martin.

Ce bâtiment emblématique, classé Monuments historiques, conçu par Eileen Gray entre 1926 et 1929 est à la fois un lieu de villégiature et l’expérimentation d’une nouvelle architecture. Et la visite vaut, sans crainte, le déplacement.