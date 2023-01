Canal+ va faire l’acquisition d'OCS et d'Orange Studio

OCS, le bouquet des chaînes payantes lancé par Orange en 2007, et Orange Studio, la filiale de coproduction de films et séries, vont être acquis par le groupe Canal+, le groupe qui détient la chaîne cryptée deviendra à l’issue de cette transaction l’actionnaire unique des deux sociétés.

Le bouquet OCS - actuellement distribué par l’ensemble des FAI ainsi qu’au sein des offres cinéma séries de Canal + - est reconnu tant par les professionnels du secteur que par les consommateurs.

De son côté, Orange Studio compte plus de 200 coproductions à son actif ainsi qu’un catalogue de près de 1.800 œuvres audiovisuelles et cinématographiques dont des films oscarisés et emblématiques comme The Artist ou The Father.

Deux ans de négocations

Cela faisait près de deux ans que les négociations autour de la vente étaient menées par Orange pour vendre ses deux filiales et elles ont enfin abouti.

Il faut dire qu’OCS, en grandes difficultés financières, peinait à exister dans un secteur concurrentiel où les arrivées de Netflix, Amazon, Disney+ et Apple TV+ ont rebattu les cartes récemment.

Selon Les Échos, "Canal+ se serait engagé à reprendre la totalité de la centaine de salariés d’OCS". Le montant de la transaction n’a pas été précisé mais OCS, qui compte pourtant 3 millions d’abonnés, est endetté et en pertes, toujours selon Les Échos.

Avec cette vente, Orange abandonne la création de contenus pour le cinéma et la télévision et redevient un simple distributeur via ses offres télévisées.