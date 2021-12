"Ça m’a pris aux tripes": Laetitia Milot s’empare d’un sujet délicat dans le téléfilm "Pour te retrouver"

Voici un sujet difficile. Le téléfilm Pour te retrouver, disponible sur Salto, permet à l’actrice Laetitia Milot, notamment connue pour son rôle dans Plus belle la vie, de s’emparer d’un sujet délicat. Lucas, 11 ans, disparaît un matin du domicile familial.



Son départ plonge Marion (Laetitia Milot) et Alexis (Assaâd Bouab), ses parents séparés depuis peu, dans une angoisse insupportable. Leur enfant n’est absolument pas équipé pour affronter seul le monde extérieur, Lucas est autiste et particulièrement vulnérable. Pour Marion et Alexis, c’est une véritable course contre la montre qui s’engage pour retrouver leur fils, les obligeant à se replonger dans leur passé.

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce projet pas forcément facile à appréhender?

Je connaissais la productrice, Odile McDonald, pour avoir tourné avec elle dans Meurtres à Avignon. Du coup, elle connaît mes goûts, mes engagements. Elle m’a passé le scénario sans rien dire de plus. Elle m’a simplement conseillé de le lire. Au fur et à mesure du scénario, j’étais prise par l’histoire, j’étais très touchée par cette trame. Ça m’a pris aux tripes, c’était angoissant. J’étais à fond dedans rien qu’en lisant le scénario…

Le sujet est loin d’être évident.

On parle de la disparition d’un enfant, qui plus est autiste, avec tout ce que cela engendre. Comment va-t-il réagir? Où est-il? Qui est avec lui? Et puis cela rejaillit sur ses parents car ils ont chacun une définition différente de l’éducation à donner à leur enfant autiste. C’est pour cela qu’ils se sont séparés d’ailleurs. Ils ne sont pas d’accord et ne prennent pas le même chemin. Ce n’est pas facile d’aborder le thème de l’éducation et de l’autisme chez les parents.

Le fait d’être mère change-t-il votre perception de ce type de scénario?

J’ai toujours été touchée par les messages très forts, les histoires intenses. Je le suis d’autant plus depuis que je suis mère, forcément. On peut se rendre compte de la difficulté et de l’angoisse face à la disparition d’un enfant. C’est un grand combat car on imagine notre enfant à cette place.

Ce film est aussi une histoire humaine, notamment avec Assaâd Bouab.

On ne se connaissait pas du tout et ça a tout de suite bien fonctionné, c’était cadré. Et puis le tournage a été interrompu avec le premier confinement, on a attendu près de six mois avant de tourner à nouveau mais cette coupure a été bénéfique, ça a soudé encore plus l’équipe, notamment avec le réalisateur Bruno Garcia. Le tournage avec les deux enfants, car on joue dans deux époques différentes, qui campent Lucas a également été très bénéfique. On était vraiment entre les mains de professionnels.

N’est-ce pas trop difficile de reprendre le tournage après un arrêt aussi brutal?

Cette coupure nous a rendus plus forts, plus unis, plus motivés. A un moment, on n’était pas certain de finir le film… On mesure donc la chance que l’on a eue de finir ce projet. La deuxième partie du tournage était portée par une énergie positive, on ne voulait plus s’arrêter de tourner. On avait vraiment à cœur de raconter cette belle histoire.

Tourner avec la Covid-19, qu’est-ce que ça change?

Autant que cela change nos vies de tous les jours. Plus rien n’est comme avant, on s’adapte. Les tournages n’échappent pas à la règle. Ce qui est le plus surprenant, c’est l’absence, maintenant, de contacts physiques. Ou alors on fait appel à des doublures pour les scènes physiques. Parfois, mon mari, qui n’est pas comédien, s’est employé pour jouer les doublures avec moi. Ça complique forcément tout mais on trouve des astuces.

Quels sont vos projets?

J’ai un film avec Line Renaud, Le Squat, une comédie sociale, qui va bientôt être diffusé sur France 3. Sinon je travaille sur le deuxième tome de mon roman Sélia. On me propose plein de projets et j’ai la chance de ne pas être cataloguée dans un certain style, je peux faire du drame, de la comédie, du thriller, du polar, ça me plaît. À partir du moment où l’histoire a un sens, je me lance. Même me replonger dans une quotidienne ou une série, je ne suis pas contre. Je suis hyper reconnaissante de tout ce que m’a apporté Plus belle la vie donc je sais la valeur d’un tel programme récurrent.

Pour te retrouver, disponible sur Salto.