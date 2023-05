Brad Pitt s’entraîne sur le circuit Paul Ricard du Castellet pour un film sur la F1

Propriétaire du domaine du château de Miraval, à Correns, on connaissait la passion de Brad Pitt pour le Var et ses vignes. Depuis quelques semaines, l’acteur américain de 59 ans a secrètement investi un autre terrain: celui du circuit Paul Ricard, au Castellet. Pas comme simple spectateur. D’après nos informations, c’est à bord d’une Formule 4 qu’il se forme à la conduite sur piste, à très grande vitesse (jusqu’à 220km/h). Objectif: être le plus crédible possible avant le tournage d’un film, dont il sera le héros, sur le monde de la F1.

Afin d’être au top, il se prépare au circuit du Castellet "à titre privé, sans forcément annoncer son nom quand il s’y rend", nous glisse l’entourage de la star planétaire. Brad Pitt veut pouvoir se perfectionner "tranquillement". Loin des regards, il a déjà effectué cinq sessions sur cette ex-étape du Grand Prix de France, via une école de pilotage qui l’aide à enchaîner les tours, tout en assurant sa sécurité.

Au volant d’une Formule 4

"Prendre les manettes d’une monoplace F4, c’est la voiture parfaite pour débuter, assure un spécialiste sur place. Ça lui permet de prendre ses marques, façon acteur studio. Il veut reproduire les mêmes gestes que les vrais pilotes de Formule 1, pas forcément leurs performances." Entre deux entraînements, Brad Pitt peut monter à bord d’autres bolides pour "s’amuser" et "prendre du plaisir".

Côté conseils techniques, celui qui s’était déjà affiché fin octobre dans les paddocks du circuit américain d’Austin peut notamment compter sur le septuple champion du monde de la discipline Lewis Hamilton, également coproducteur de ce long-métrage, au même titre que Jerry Bruckheimer (Top Gun: Maverick, Pirates des Caraïbes...) et Plan B (la société de l’acteur américain récemment rachetée par le groupe français Mediawan).

Dernière ligne droite

Au célèbre néo-pilote d’être fin près pour le week-end du 7 au 9 juillet. C’est pendant le Grand Prix de Silverstone, au nord de Londres, que le réalisateur Joseph Kosinski (le même que sur Top Gun) tournera les premières images. Même si Brad Pitt n’évoluera pas exactement en même temps que les vingt pilotes professionnels des dix écuries en lice, celui-ci profitera des conditions de course pour assurer un effet spectaculaire. Avec une volonté d’être le plus précis possible, grâce à une mini caméra 6K embarquée. Le tournage se délocalisera ensuite sur les autres dates jusqu’à la fin de la saison, en novembre prochain.

Toujours d’après nos informations, la production prévoit également trois semaines supplémentaires de prises de vues, hors étapes officielles. La direction du circuit Paul Ricard, qui n’a pas répondu à nos sollicitations, a donc tenté de convaincre les équipes du film de tourner les séquences bonus sur le circuit varois, privé de Grand Prix de France après un retour de 2018 à 2022. Sans y parvenir. L’option Silverstone étant la plus probable.

Autre précision: celle de la diffusion. Sortie en salle ou sur une plate-forme? Ce film d’action, qui racontera l’histoire d’un pilote vétéran sortant de sa retraite et de son jeune équipier, sera diffusé en exclusivité sur service de vidéo à la demande Apple TV +.