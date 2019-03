Bobby Kennedy star d’une série de conférences sur la Côte d'Azur

Depuis le 5 juin dernier, on célèbre le 50e anniversaire de la mort de Robert Francis Kennedy, dit "Bobby", assassiné le 5 juin et mort le 6 juin 1968 à 2 heures du matin.

Un hommage lui est rendu cette semaine à Menton et Roquebrune-Cap-Martin, dans le cadre de la fête irlandaise de la Saint-Patrick, par le président de la très dynamique association mentonnaise "France États-Unis Délégation French Riviera-Monaco".

Thierry Chevallier s’est en effet engagé dans un long travail de recherches pour aboutir à cette conférence, qui promet d’être passionnante et s’intitule: "Sénateur Robert Francis Kennedy : quel héritage cinquante ans après?"

Elle sera présentée demain soir à la mairie de Roquebrune, puis samedi à la salle Saint-Exupéry de Menton, avant l’ouest du département, mais aussi Marseille, Lyon…

De nombreuses recherches depuis 2016

Autour des Kennedy, est né un mythe qui n’a cessé de croître tout au long du XXe siècle. Une famille hors norme, l’une des dernières dynasties des États-Unis, dont l’existence a été jalonnée par plusieurs drames. Aujourd’hui encore, cette famille d’origine irlandaise interroge les uns et fait l’admiration des autres.

Bien évidemment, cette conférence sur "Bobby" ne peut être dissociée de l’histoire même du clan Kennedy et de son personnage central: Joseph dit "Joe", le père de "Bobby" et de John, mais aussi de huit autres enfants !

"C’était une famille aimante, qui vivait confortablement, mais qui était très dure", explique Thierry Chevallier, intarissable sur le sujet. Depuis 2016, il s’est attaché à faire beaucoup de recherches en France, mais aussi aux États-Unis, notamment à la bibliothèque de la Fondation Kennedy de Boston pour préparer sa conférence.

Un tableau très humain de Bobby

"Je baigne dans l’histoire des États-Unis depuis que j’ai 8 ans ! J’ai beaucoup traduit de documents, et puis j’ai eu la chance de rencontrer des témoins de cette époque, comme Pierre Salinger, l’ancien conseiller en communication du président Kennedy, qui était venu à Menton, où une exposition était dédiée à JFK à l’hôtel des Ambassadeurs."

Ainsi, il brossera un tableau très humain de Bobby, qui voulait être un grand avocat, mais est finalement entré en politique par la pression de son père, qui souhaitait qu’il veille sur la santé de son frère, John, atteint de la maladie d’Addison – une insuffisance surrénalienne chronique.

Plus posé, il va vite être influent et jouer un rôle important dans certaines crises politiques, comme celle qui opposa en 1962 les États-Unis à l’Union soviétique. Après l’assassinat de son frère le 22 novembre 1963, il connaît une traversée du désert avant de naître politiquement. Il se destine à l’élection présidentielle de 1972 avant que le sort n’en décide autrement, le jour de la Convention démocrate à Los Angeles.





Savoir+

Conférences: jeudi 14 mars à 18 h à la mairie de Roquebrune-Cap-Martin ;

samedi 16 mars à 10 h 30 à Peymeinade et à 15 h à la salle Saint-Exupéry de Menton ;

17 mars à 16 h à la médiathèque de Théoule.

Entrée gratuite.