Bob L’Éponge ambassadeur des océans pour ses 20 ans

Le Festival TV de Monte-Carlo prend un virage éco-responsable cette année. Après que le classique décor du photocall ait été remplacé par un mur végétal vert, hier c’est le traditionnel tapis rouge qui a cédé sa place au jaune. Et surtout au bleu !

À l’occasion des 20 ans du dessin animé Bob L’Éponge, les enfants, dont le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, étaient à la fête au Grimaldi Forum. Après la projection du premier épisode, puis d’un inédit, de la saga créée par un biologiste marin (lire ci-contre), un goûter géant était organisé en compagnie de Bob et son fidèle acolyte, Patrick l’étoile de mer.

Deux personnages adulés des petits et des grands que les Fondations Prince Albert II et Princesse-Grace aux États-Unis ont souhaité mettre en avant pour sensibiliser au sort de nos océans.

« Nous nous sommes réjouis de travailler avec la Fondation Princesse Grace pour la première fois lorsqu’ils nous ont présenté cette idée », confie John B. Kelly III, président de la branche américaine de la FPA2. « C’est une façon de capitaliser sur la popularité de Bob L’Éponge auprès des enfants et de leur expliquer l’importance de rendre les océans plus propres. C’est aussi une manière amusante de rapprocher les enfants et d’espérer qu’ils comprendront le message », poursuit le cousin du souverain.

Un militantisme soft et ludique qui permet aussi de rattacher les adultes à la cause, eux qui se sentent parfois oppressés par le message des plus fervents activistes. « Personne ne veut que sa mère lui dise de nettoyer sa chambre, mais nous devons le faire ! [rires], résume John B. Kelly. Et nous pouvons le faire de façon amusante, en aidant les gens à comprendre pourquoi c’est dans notre intérêt. »

D’autres collaborations entre les deux Fondations pourraient être portées à l’écran, alors qu’un documentaire en lien avec l’environnement sera projeté aujourd’hui au Grimaldi Forum.