Quand Axl Rose, le chanteur des Guns N’Roses, chante en solo dans un club huppé près de Saint-Tropez

Secret le mieux gardé de la presqu’île cette semaine : « Un diner privé intimiste en faveur de l’Unicef ».

Si l’intitulé de la soirée n’a pas de quoi « déchaîner les passions » en ces temps de cumul de soirées caritatives estivales sur nos rivages, un participant avait de quoi chambouler la donne.

Pour le découvrir, il fallait juste se procurer une copie du précieux carton d’invitation que certains privilégiés avaient pu recevoir ces derniers jours pour se rendre au Polo Club de Saint-Tropez de Gassin ce mardi 25 juillet.

Là, sur un élégant fond bleu, figurait en lettres capitales le nom d’Axl Rose avec mention « Invité spécial ».

Pause caritative avant le retour dans les stades

Axl Rose au Polo club mardi soir. (Photo DR).

Si l’on pouvait douter de l’annonce, le tempétueux chanteur des Guns N’Roses a bien tenu ses promesses entre petits fours et cocktails, poussant la chansonnette derrière un piano pour se fendre notamment d’une version solo de November Rain.

Une venue presque anachronique en marge d’une tournée mondiale triomphale des Guns qui quittent l’Europe pour reprendre le chemin des stadiums américains, avec dès le 5 août une date à Moncton (Canada) avant se produire devant nos cousins québécois au Parc Jean Drapeau de Montréal, le 8 août.

Le sieur Rose n’en est pourtant pas à sa première «private party» tropézienne.

En juillet 2012, il était monté sur scène pour un show spécial qui émaillait une soirée de mariage au Château de Saint-Tropez avec la présence inespérée du vieux comparse Izzy Stradlin venu croiser le fer aux guitares avec DJ Ashba et Ron «Bumblefoot» Thal (Slash étant alors hors du groupe).

L’Unicef "pas au courant"

Piano solo pour le chanteur des Guns N’Roses. (Photo DR).

De son côté, le siège national de l’Unicef contacté mercredi avouait « ne pas être du tout au courant » de cet événement pourtant organisé en sa faveur.

Pas plus que n’a filtré du côté des organisateurs la moindre information sur les conditions de la prestation (et l’éventuelle rémunération que l’on imagine rondelette...) du chanteur américain qui à 61 ans remplit de nouveau les stades depuis qu’il s’est rabiboché avec Slash et Duff McKagan.