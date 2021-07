Avec ses bombes de couleur, ce graffeur italien fait sortir des musées les tableaux de grands maîtres

En autodidacte, il esquisse lettres et personnages sur toutes les surfaces de son petit village de Gavirate. "La technique de la rue", résume-t-il.

Rendre accessible les classiques de la peinture

Son entrée à l’Académie des Beaux-Arts de Brera, à Milan en 2000, va affirmer sa passion pour la peinture classique. Il laisse alors de côté ses bombes pour l’huile et l’acrylique. "Par respect pour la technique."

Mais l’art de la rue le rattrape. Et son véritable projet voit le jour en 2016. Il veut unir sa passion pour le graff et celle pour la peinture afin de mêler le classique et le contemporain, le passé et le présent.

En quelques années, cette démarche artistique originale devient son identité. "Mon rêve, c’est de créer un pont entre les musées et la rue."

Pour rendre accessible les grands classiques de la peinture au plus grand nombre, il reproduit des œuvres de Léonard de Vinci, Giambattista Tiepolo, Le Caravage - et tant d’autres - sur d’immenses façades en cœur de ville. "J’aime toute l’histoire de l’Art, toutes les peintures. Mes influences vont de 1100 à 1800."

Quand il ne peint pas sur des murs de dizaines de mètres de haut, il travaille sur des toiles dans son atelier. "Là je me concentre sur la reproduction des détails de grandes œuvres", précise-t-il.