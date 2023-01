Avec la série anglaise "Litvinenko", M6 décroche le gros lot

Après Chernobyl, mini-série coup de poing de HBO diffusée en 2021 sur M6, la chaîne retente le coup avec Litvinenko, une série de quatre épisodes créée par George Kay, le créateur de Lupin, et qui a rencontré un franc succès outre-Manche. Comme son nom l’indique, la série s’intéresse à l’enquête de Scotland Yard, à travers ses agents Clive Timmons et Brent Hyatt, à propos de l’empoisonnement au polonium, un poison radioactif mortel, d’Alexandre Litvinenko, ancien agent des services secrets russes et lanceur d’alerte réfugié à Londres depuis le début des années 2000. Fin novembre 2006, sur son lit d’hôpital, amaigri et proche de la mort imminente et inéluctable, Litvinenko prétend avoir été empoisonné par le FSB (Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie) sur ordre direct de… Vladimir Poutine.

La série remonte le temps et raconte de quelle manière les enquêteurs ont avancé malgré les liens diplomatiques fragiles entre la Russie et l’Angleterre pour découvrir comment, et par qui, l’ancien agent du KGB a été empoisonné sur le sol anglais. Le polonium-210 est une substance radioactive hautement toxique et uniquement fabriquée… en Russie, ce qui permet rapidement aux enquêteurs d’avancer leurs pions. Logiquement, tous les regards se portent vers le Kremlin et son pouvoir politique. En 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé la Russie "responsable" de l’assassinat de Litvinenko, une décision logiquement contestée par Moscou.

Ici, c’est Londongrad

Londres, véritable sanctuaire pour un certain nombre d’oligarques et contestataires du pouvoir russe au début des années 2000, est face à un dilemme terrible: mener l’enquête sur un meurtre, sur son sol, d’un ressortissant étranger par une puissance étatique étrangère sans mettre en péril les relations diplomatiques fragiles avec la Russie. Au fil de l’enquête, Scotland Yard se rend compte que Litvinenko a été empoisonné par deux ressortissants russes dans un grand hôtel londonien à l’aide d’une tasse de thé dans laquelle a été versé l’agent radioactif.

Il faut alors remonter le fil d’Ariane et découvrir comment, par qui et par quels moyens un poison très toxique a pu être introduit dans la capitale anglaise et si ce dernier a pu contaminer d’autres personnes et lieux.

La série Litvinenko tient aussi en haleine par sa formidable distribution, David Tennant en tête dans la peau de Sasha Litvinenko, mais aussi par les seconds rôles comme celui de sa femme, Marina jouée par Margarita Levieva, qui n’a jamais cessé de remuer ciel et terre pour débusquer les deux responsables de la mort de son mari: Andreï Lougovoï et Dmitry Kovtun (ce dernier est décédé en 2022 des suites de la Covid-19). Ceux-ci, que tout accuse, n’ont jamais été traduits en justice dans cette affaire, Lougovoï bénéfice même d’une immunité diplomatique depuis qu’il siège à la Douma en 2007.

À l’aune de la situation actuelle en Ukraine, l’opacité du gouvernement russe dans cette affaire et, globalement, la manière dont Vladimir Poutine réduit au silence l’opposition font froid dans le dos avec le recul. D’ailleurs, MyCanal a mis en ligne, fin 2022, la série documentaire Il était une fois Londongrad, qui revient à partir de l’enquête menée par la journaliste d’investigation Heidi Blake, sur les quotorze décès suspects survenus au Royaume-Uni, dans lesquels la Russie serait impliquée, dont celui d’Alexandre Litvinenko. En 2018, la Russie est de nouveau impliquée dans l’empoisonnement de Sergueï et Ioulia Skripal, à Salisbury en Angleterre, avec un agent neurotoxique, le Novitchok. Skripal, ancien agent de renseignement militaire russe puis espion britannique, a déclaré qu’il ne rentrera jamais en Russie tant que Vladimir Poutine est au pouvoir. Une série sur cette affaire a été diffusée sur Arte sous le nom d’Affaire Skripal: l’espion empoisonné.

