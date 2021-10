Avec la danseuse varoise Camille Lebesgue dans les coulisses de la série "L'Opéra"

De La Valette à L’Opéra, il n’y a qu’un pas de deux. Un battement d’ailes de papillon. Porté par sa destinée. Un tantinet provoquée par les amitiés...

Jamais Camille Lebesgue n’aurait imaginé, un beau jour, figurer au générique de la quatrième création originale de la chaîne OCS.

Doubler Ariane Labed (vue dans Before Midnight et Marie Madeleine).

Croiser Raphaël Personnaz (qui a joué notamment dans Quai d’Orsay, Marius ou encore L’affaire SK1).

Attendre l’angoissant "moteur!" d’une caméra qui tourne et révèle votre être à la lumière des autres.

Dans un château à côté de Bruxelles

"C’est grâce à Marc-Emmanuel Zanoli que je me suis embarquée dans cette aventure", raconte la Valettoise. Grâce à ce chorégraphe de l’opéra de Bordeaux dont elle a été, quelques années, cygne gracieux. "Il m’a parlé de ce projet auquel il a collaboré avec Julien Ramade. J’ai envoyé mon CV et j’ai fait partie des six premières filles retenues."

Castée pour cette série de huit épisodes créée par Cécile Ducrocq, qui a précédemment travaillé sur Le Bureau des Légendes. Camille a apprivoisé cet univers inconnu au fil des scènes, tournées pour la plupart en Belgique. À quelques entrechats de Bruxelles et de Liège. Après des répétitions à Paris.

"Le tournage s’est déroulé principalement dans un château désaffecté, réaménagé pour ressembler à l’opéra Garnier. C’était impressionnant. Surtout que c’était ma première expérience de tournage."

Fatigant aussi. Physiquement. Nerveusement. "Il faut répéter les scènes, encore et encore. Pour, parfois, ne garder que quelques secondes. C’est frustrant. Totalement différent de mon quotidien. Du spectacle vivant, en direct."

Sur le plateau, chacun a son rôle à tenir. De 7 heures à 19 heures, il n’y a pas de place pour l’improvisation. Pour la complicité. "Avec les mesures sanitaires, c’était compliqué. Il y a d’ailleurs eu une interruption." Même pour la doublure officielle du personnage principal.

"J’ai eu quatre scènes avec Ariane Labed. Je l’ai notamment coachée sur le pas de deux russe, les fouettés. Mais nous n’avons pas vraiment eu le temps d’échanger. En tout cas, mention spéciale à elle, et à tous les comédiens, pour leur prestation chorégraphique. Ils m’ont impressionnée."

Une semaine à coacher l’équipe

Un joli compliment de la part de la professeure de danse, présente sur les huit épisodes de cette saison Une. "Franchement, c’est le Graal de se voir à l’écran. Même furtivement. Je l’avoue, j’ai passé mon temps à faire pause pour être certaine que c’était moi..."

Dans un sourire de biche, l’apprentie actrice ne cache pas son émotion. "Cette expérience a été super. Que je sois parfois floutée, qu’on ne filme que mes jambes ou mes pieds, que je ne sois à l’écran que deux ou trois secondes... Qu’importe! J’ai apprécié ces moments uniques. Ce n’est que du positif!"

D’autant que l’ombre de son ombre a, peu à peu, occupé l’espace. Passant du rôle de doublure anonyme à figurante. Avant d’endosser le costume de chorégraphe. "J’ai en effet eu la chance de coacher l’équipe sur la dernière semaine. Un truc incroyable."

Derrière ses lunettes aux verres fumés, son regard pétille. Scintille comme une étoile. "Forcément, ça me donne envie de recommencer. Peut-être sur une prochaine saison."

Pas la deuxième, en cours de tournage, "qui bascule sur la danse contemporaine. Mais on évoque déjà une troisième. On ne sait jamais." Et un, et deux, et trois, c’est dire si L’Opéra – primée au festival Séries Mania – a trouvé son public. "On le sentait tous que ça allait marcher. Que le succès serait au rendez-vous..."

Vers un destin à la Lupin?

Des propos corroborés par la productrice, Florence Levard: "On rêve d’un destin semblable à celui de la série Lupin. On se dit qu’il y a tous les ingrédients: la puissance de l’arène, la force du nom, la qualité d’écriture, de production, l’interprétation, des comédiens principaux extraordinaires. On est déjà en discussion avec pas mal de diffuseurs internationaux. Rien de signé encore, mais tout ça est prometteur."

De quoi combler Camille. Petit rat devenu Belle au bois dormant. Invisible certes sur l’affiche mais pas à l’image. Où elle participe, avec bonheur, au ballet des enfants du paradis. Une arabesque enchantée que la mademoiselle n’oubliera jamais.

Série disponible sur OCS. Saison 1 de 8 épisodes.