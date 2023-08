"La même énergie, la même ferveur, le même amour de la musique": Catherine Lara se confie avant son concert à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Tout juste revenue d’Avignon, où elle a fait un carton avec "Identité", son dernier spectacle aux côtés de la compagnie de danse urbaine Kumo, Catherine Lara jubile à l’idée de se produire à Saint-Jean-Cap-Ferrat: "Je serai dans ce superbe endroit avec deux magnifiques concertistes: Cyrille Lehn, pianiste, orchestrateur de tous les arrangements, professeur au Conservatoire de Paris, une pointure absolue. Et Charlotte Gauthier, fabuleuse multi-instrumentiste piano, synthé, saxophone, pour vous entraîner dans un univers entre musique du monde et musique classique."

Si énergique à 78 ans

Celle qui célèbre ses cinquante ans de carrière est tout feu tout flamme: "78 ans, j’ai toujours la même énergie, la même ferveur, le même amour de la musique et de mes rencontres avec le public, c’est de pire en pire!", s’exclame-t-elle, caustique.

Ce qui la maintient ainsi? "J’adore manger, tout en faisant très attention. Je bois très peu d’alcool. La santé, en vieillissant, est essentielle, et j’adore être en pleine forme. Je crois que je tiens cela de maman qui est partie il y a six ans. Elle avait 102 ans et elle pétait le feu! Elle m’a laissé ses gènes, son envie d’aimer ce que l’on fait."

Et d’ajouter: "J’ai tellement de chance de faire ce que j’aime et d’en vivre. La musique est mon Dieu à moi."

Marre de La rockeuse de diamant

"Même si, poursuit-elle, je suis toujours aussi traqueuse à l’idée de monter sur scène. Mais cette trouille-là est aussi nécessaire, elle catalyse les émotions à donner."

Lundi 14 et mardi 15 août, elle égrènera également tous ses succès: "Yohann", "Nuit magique"…

"Mais pas “La Rockeuse de diamant", parce que j’en ai marre, prévient-elle. Je chanterai "Les Romantiques" avec les concertistes. Et je jouerai aussi du violon, ce ne sera pas un concert intimiste mais flamboyant! »

Le jeunisme? Une maladie effrayante

Généreuse, elle l’est jusqu’au bout de son archet et pas uniquement sur scène.

Le 8 mars 2020, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, elle avait participé à un défilé à Tunis organisé par l’Institut français intitulé "Over fifty… et alors?" Une marche dédiée aux femmes qui ont franchi la barre des cinquante ans. "Le jeunisme est une maladie effrayante. À 50 ans, une femme est plus belle que jamais. J’ai d’ailleurs rencontré l’amour de ma vie à cinquante ans. Et depuis vingt-huit ans, je vis avec la même personne, cette femme extraordinaire, Samantha. Je devais forcément avoir en moi quelque chose de solaire qui a rendu disponible le fait que l’amour vienne vers moi. On est beau à tout âge, quand on a un cœur qui vibre."

Coming-out inédit

Première artiste française à avoir osé faire son coming out, Catherine Lara ne constate pas d’évolution de la société vis-à-vis de l’homosexualité: "Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui on a la possibilité de se pacser ou de se marier que les choses ont changé. C’est toujours compliqué, on fait systématiquement attention à ne pas provoquer, je ne me promène jamais main dans la main avec elle. J’ai toujours peur de déranger quelqu’un, c’est triste. Alors que je suis juste tombée en amour comme disent joliment les Québécois. Comme j’étais tombée en amour lorsque j’étais plus jeune d’un magnifique violoncelliste."

Violon sur mesure

Et de renchérir: "C’est une telle chance de pouvoir ressentir de l’amour. Parce que j’aime tellement mon violon, un baryton fait sur mesure pour ma voix. La musique aussi, j’ai tellement de satisfaction de ce côté-là, et j’ai un tel retour d’amour du public que l’amour, j’en ai à revendre. Alors en éprouver à ce point pour une personne, ce n’était pas gagné."

"J’admire beaucoup Françoise Hardy"

Quant aux êtres qu’elle estime inspirants, ce sont tous ces anonymes, pas forcément célèbres, qui l’ont "émerveillée par leur humanité". "Il y a une personnalité que j’admire quand même beaucoup, parce qu’elle est tellement honnête, intègre, c’est Françoise Hardy. J’ai eu la chance de la connaître il y a soixante ans. Elle est très pure, elle dit toujours ce qu’elle pense que ce soit agréable ou pas. Muriel Robin est comme cela aussi. Avec un talent fou, et extraordinaire humainement. Nous sommes restées des amies proches."

Sa récompense, c’est "d’avoir fait passer des émotions. Car je donne ma peau à chaque fois, je ne fais pas une seconde semblant."

Les nocturnes de la villa. 1, avenue Éphrussi de Rothschild. Lundi 14 août et mardi 15 août (avec Patrice Carmona au chant). De 20h à minuit.

À partir de 35 euros. www.villa-ephrussi.com