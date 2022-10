"Avant, jamais personne ne se posait la question du genre, c’était tabou": Karine Le Marchand s’intéresse à la transidentité sur M6

On peut dire ce que l’on veut de Karine Le Marchand, qu’elle en fait trop, qu’elle occupe de la place, qu’elle s’écoute, mais il faut redonner à l’animatrice phare de L’amour est dans le pré et de La France a un incroyable talent ce qui lui appartient: cette capacité à prendre à bras-le-corps les sujets sociétaux, comme celui de la transidentité touchant, en France, 15.000 personnes qui se sentent nées dans le mauvais genre.

À travers une soirée spéciale qui débutera par un documentaire sur le parcours de trois personnes transgenres – Emma (63 ans), Aëla (34 ans) et Zach (18 ans) –, suivi d’un débat, Karine Le Marchand et Potiche Prod, ont pris le sujet très au sérieux. Ce jeudi soir, pas de tabou, pas d’effet d’annonce, juste de l’humain.

Le documentaire s’intéressera donc à trois parcours. On découvrira Emma, qui a attendu 57 ans pour annoncer à sa femme et ses trois enfants son désir de changer de genre. "J’ai vécu les deux tiers de ma vie en tant qu’homme et il y a cette peur de perdre sa femme, de perdre sa vie de famille et son boulot", lance-t-elle.

Aëla, elle, a 34 ans, et a dû affronter le harcèlement scolaire durant toute son enfance au sein de son village de Savoie. C’est seulement à 26 ans qu’elle a trouvé la force d’annoncer à ses proches son désir de commencer une transition.

"Pour moi devenir une femme physiquement a toujours été un besoin vital et en même temps quelque chose de très inconscient, d’enfoui dans mon être, pendant de nombreuses années." Enfin, on prendra le pas de Zach, 20 ans, qui a décidé très tôt d’assumer ses envies. À 5 ans, il refuse de s’habiller en fille et commence un traitement hormonal dans le privé dès l’âge de 15 ans, avec le soutien de sa mère. "Je ne la remercierai jamais assez pour tout le soutien qu’elle m’apporte depuis le début", lance-t-il.

Pendant un an, Karine Le Marchand, productrice à l’origine de ce projet, est allée à la rencontre de procureurs, d’associations, de chirurgiens et de tous les proches de nos trois témoins, afin de comprendre de l’intérieur les bouleversements et les blocages inhérents à la question du changement de genre en 2022.

Trois témoins, trois générations, trois histoires bouleversantes et humaines retracées dans le documentaire de Delphine Cinier, la réalisatrice.

Dans la foulée, Karine Le Marchand recevra des invités pour débattre en plateau. On retrouvera Zach (le témoin du documentaire), mais également Serge Hefez (psychiatre et psychanalyste), Solange (maman d’une fille transgenre contre les transitions chez les mineurs et qui refuse d’accompagner son enfant avant qu’il n’entame une analyse psy de plusieurs années) et Blandine (créatrice du podcast Rebelles du genre, résolument féministe et opposée à la notion même du choix du genre). À travers les portraits des trois témoins, on peut facilement s’apercevoir de l’évolution des mœurs et des mentalités autour de la question de la transidentité.

"La transidentité fait appel à notre propre notion de genre, détaille Karine Le Marchand. Elle nous fait nous interroger sur notre propre identité. Elle réveille en chacun de nous, des choses intimes, en tant que parent et en tant qu’individu. À l’époque de ma jeunesse, jamais personne ne se posait la question du genre, c’était tabou. Cette possibilité que l’on a aujourd’hui de s’interroger, fait réfléchir!"

Même son de cloche chez Delphine Cinier, la réalisatrice: "À travers ces trois portraits, ces trois générations, nous pouvons percevoir comment notre société s’est ouverte positivement à la question de la transidentité."

Malgré tout, et certaines réactions prévisibles dans la foulée de ce documentaire, vont nous montrer que le chemin est encore long et que certains esprits ne sont pas encore murs pour accepter ce questionnement. C’est là que Karine Le Marchand arrive. Pour expliquer. Parler. Comprendre. Interroger.

Trans - Uniques en leur genre, ce jeudi soir à 21h10, sur M6.