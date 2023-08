Le comédien Hippolyte Girardot, en lecture dans l'arrière-pays azuréen, invite à "se reconnecter à son imaginaire"

Que les choses soient claires: n’en déplaise aux amateurs de raccourcis, Hippolyte Girardot n’a nul lien de parenté avec Annie Girardot. Mais bien avec la comédienne Ana Girardot, dont il est le père très admiratif, eu égard "à son intelligence, son courage et à sa capacité à s’engager corps et âme dans son travail. Le cinéma est un monde qui l’intéresse depuis toujours et dans lequel elle veut s’inscrire profondément."

Il y a peu à l’affiche de "La Daronne" aux côtés d’Isabelle Huppert et dans "L’astronaute" de Nicolas Giraud, on a vu aussi cet attachant comédien dans "Bardot" de Christopher et Danièle Thompson.

Souvenirs d’enfance sur la Côte d’Azur

Ravi de revenir en terre azuréenne pour le Festival des mots, il évoque ses vacances, enfant, à Châteauneuf-Grasse: "Mes parents ayant des amis proches vivant ici, j’y venais souvent. J’ai des souvenirs de cabanes que nous construisions dans les collines, parmi les oliviers. Nous partions bivouaquer sur des plateaux dans les gorges du Loup. Ernesto, le père, avait des appeaux pour appeler les oiseaux. Tout cela reste lié dans mon imaginaire à quelque chose de très aventureux, presque de l’ordre du western".

Avec un côté pagnolesque, aussi, dans l’esprit de celui qui avait campé l’instituteur épris d’Emmanuelle Béart dans "Manon des sources"?

Il rectifie: "Le pays de Marseille, d’Aubagne et de la Sainte-Baume qui est celui de Jean de Florette est beaucoup moins aride. J’associe davantage le pays grassois à Giono."

Le bling-bling de Saint-Trop’

Quant à Saint-Tropez, il avoue l’avoir découverte à l’occasion du tournage de "Bardot". "C’était très particulier! C’est comme une reconstitution de village par Disney, avec l’idée qu’on se fait d’un joli petit port en Provence. Et le bling-bling de Saint-Trop’ fait un peu plok-plok par rapport à celui qu’on entend fort dans la péninsule arabique par exemple."

De Tesson à Tesson

Pourquoi ce choix de La panthère des neiges, de Sylvain Tesson, pour la lecture qu’il fera demain à Saint-Etienne de Tinée?

"J’avais déjà lu un extrait des Chemins noirs, du même auteur, lors d’une autre occasion. On connaît la qualité de son écriture, et oralement, ça fonctionne très bien aussi. C’est une limousine! Il y a des écrivains formidables, mais à l’oral, c’est compliqué. Lorsqu’on m’a proposé Tesson à nouveau, j’ai tout de suite acquiescé."

Marqueur de l’humanité

En quoi le fait de lire à voix haute constitue-t-il toujours un intérêt dans ce "Monde sans pitié"?

"La lecture à voix haute, c’est retourner à quelque chose de très enfantin pour moi. On est à nouveau dans notre lit en train d’écouter le récit qu’on nous raconte. C’est à travers ce rituel qu’on découvre ce qu’est une histoire. C’est supra-humain de faire cela, de raconter une histoire à un enfant à voix haute. Un marqueur très fort de l’humanité. Et lorsque les gens viennent écouter une histoire, la connexion se fait moins entre eux et l’auteur, entre eux et l’acteur qui la lit, mais avec leur imaginaire. C’est comme une réminiscence de ce que l’on est capable de vivre émotionnellement. "

Le fait du Prince

Au sortir de cette lecture, on le découvrira, "dans un tout petit rôle", précise-t-il, le 13 septembre dans le nouveau film d’Arielle Dombasle, "La princesse de Cadignan", adapté de l’œuvre de Balzac.

Hippolyte Girardot reprendra ses chroniques culturelles aux côtés de Charline Vanhoenacker sur France Inter mais le dimanche à 18h dorénavant, et à un rythme hebdomadaire. "C’est le fait du Prince, cette émission cartonnait depuis neuf ans", commente-t-il. Avant de nous livrer un dernier coup de cœur littéraire pour la route: "Madame Hayat d’Ahmet Altan, paru chez Actes Sud. Une histoire d’initiation à l’amour, à la sensualité et à la profondeur de la vie."

Dimanche 13 août à 21h. Église de Saint-Etienne de Tinée. Gratuit. www.soirees-estivales.departement06.fr