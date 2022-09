Après un livre, l'incroyable destin de ce Mentonnais rescapé des camps raconté dans un film

Témoin de l’Anschluss en mars 1938 et de la "Nuit de cristal", interné dans des camps français de 1940 à 1942, évadé à plusieurs reprises - il saute notamment d’un train en marche vers les camps de la mort - mais aussi engagé dans la Légion étrangère à l’âge de 18 ans sous une fausse identité (qui lui sauve la vie) où il devient soldat de la Libération, combattant en Algérie, puis en Indochine… Que de péripéties chanceuses et malheureuses qu’il gardera longtemps enfouies en lui… avant que ses fils et petits-enfants le poussent à entreprendre son devoir de mémoire.

Avec la précision et la rigueur d’un historien, cet homme - né Juif autrichien à Vienne en 1924 et naturalisé français à la fin de la guerre - n’a de cesse de raconter avec une mémoire sans faille les périodes les plus noires du XXe siècle… qu’il a connues!

Son autobiographie incroyable - intitulée "Herbert Traube: une odyssée peu commune de Vienne à Menton" (paru en français, le livre a été édité en allemand et une version en hébreu est prévue avant la fin de l’année., N.D.L.R) - a été éditée en juillet 2016 par la Fondation du Camp des Milles (où il a été amené au moment de la rafle en zone libre en août 1942, N.D.L.R.), celle-là même qui accueillera jeudi 15 septembre, à partir de 19 heures au Site-Mémorial d’Aix-en-Provence, la projection d’un film documentaire réalisé par Clara Laurent et Jérémie Laurent (et inspiré du livre): "Herbert Traube: le destin français d’un indésirable" (Un film produit par Nina productions et Tataouine productions, avec le soutien de l’association « Le Devoir de Mémoire » et la collaboration de La Fondation du Camp des Milles - Mémoire et Éducation. Il intervient dans le cadre du 80e anniversaire de la rafle du sud de la France et le 10e anniversaire du Mémorial du Camp des Milles. 40, chemin de la Badesse à Aix-en-Provence. , N.D.L.R. ).

"Sur les lieux de mon enfance"…

"Quand Clara m’a proposé de faire ce film, je lui ai répondu: warum nicht? (pourquoi pas? N.D.L.R.)! Et nous sommes partis sur les lieux de mon enfance, c’était très émouvant… J’ai refait la même photo de moi, quand j’étais gosse, assis sur le bord de la fenêtre de l’appartement familial, une allée d’arbres en fond… Puis j’ai revu le lycée d’où j’ai été fichu à la porte car il devait être épuré des Juifs… C’est là que j’ai compris que je n’avais plus de patrie"… "Dans le Prater de Vienne, j’ai raconté à Clara toute mon enfance, puis on est allés rue des Dominicains à Marseille où je vivais dans une chambrette quand je me suis évadé du camp de Rivesaltes… Sur autorisation du commandeur, j’ai pu marcher sur l’allée sacrée du site de la Légion étrangère à Aubagne, etc."

Un message universel

Autant d’images et de souvenirs qui constituent la richesse de ce film documentaire, qui sonne comme un message universel: "Je suis un juif de conviction, je sais d’où je viens, je suis finalement un Européen avec une enfance autrichienne, une formation française et des racines juives… J’essaie d’expliquer à des jeunes et des moins jeunes comment un peuple hautement civilisé a été transformé en bête sauvage par des actions de haine vis-à-vis des Juifs qu’ils considéraient comme les fauteurs de tous leurs maux… Aujourd’hui, ma vie c’est le devoir de mémoire, j’en suis devenu un acteur aussi bien de la Seconde Guerre mondiale que de la Shoah."