Après son énorme succès populaire en 2017, la F(ê)aites de la Danse sera de retour le 4 juillet 2020 à Monaco

Trois ans après sa première brillante édition, la F (ê) aites de la danse sera de retour en juillet 2020. Jean-Christophe Maillot l’a confirmé, avec la volonté de rendre le rendez-vous bisannuel. "La prochaine édition s’organise grandement, c’est très excitant. Ça m’est rarement arrivé de penser un projet de manière aussi abstraite et de l’avoir autant réussi. On ne s’attendait pas à avoir autant de monde, 28 000 personnes, c’était inouï".



Pour l’édition 2020, le chorégraphe compte investir à nouveau le cœur de Monte-Carlo. "On va la jouer douce, sans modifier la conception. Je fais attention à la crise de croissance. J’ai envie que cette deuxième étape soit comme une première renforcée. Il n’y aura pas de grand débordement supplémentaire, c’est cette intimité qui a fait que ça réussit. Et puis les jardins seront refaits et il y a cette merveilleuse avenue Princesse Charlène qui m’inspire".

"J'ai cette envie

de prolonger jusqu'au dimanche matin"



Le décor sera donc le même… mais Jean-Christophe Maillot imagine même étendre la fête au dimanche. "J‘ai cette envie de prolonger jusqu’au dimanche matin, pour se remettre de la nuit. Finir avec un grand brunch, une after detox et aussi faire le lien entre les publics. Ceux qui viennent en début de soirée et partent se coucher et qui pourraient revenir le lendemain. On travaille sur l’idée".

Avec un défi : "retrouver ce moment de partage, cette cohabitation inattendue à Monaco, des gens les plus simples aux plus riches".