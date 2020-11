"Antoine" le pilote défie Charles Leclerc sur le circuit de Monaco

Yvon Amiel, Antoine avait déjà disputé le Grand Prix de Monaco il y a cinq ans dans l’album n°4. Pourquoi ce retour?

D’abord, c’est la toile de fond appropriée pour sceller le nouveau départ d’Antoine au sein de l’écurie niçoise Gilletta, une maison qui accomplit un vrai travail d’éditeur. En fait, j’avais tout simplement envie de redessiner une histoire à Monaco. En soignant plus les décors. En mettant l’accent sur certaines anecdotes qui ont forgé le mythe de l’épreuve, également. Cette fois, la grille de départ intemporelle ne comprend que des vainqueurs au pied du Rocher, hormis Jules (Bianchi) et Charles (Leclerc). Tenez, l’envie de dessiner Charles en action me titillait aussi.

Justement, Charles est-il au courant de sa participation et de son résultat dans cette édition 2020 très spéciale?

Je ne crois pas. Je vais lui faire parvenir un album pour qu’il le sache. En revanche, il est au courant de l’existence d’une statue à son effigie. Nous la dévoilerons le mois prochain à Monaco. Elle figurera naturellement parmi les pièces exposées au musée de l’automobile du 1er au 31 décembre.

Antoine cravache une Jordan 191. Vous auriez pu lui trouver une F1 plus prestigieuse, non?

(Il éclate de rire) Il y a cinq ans, il pilotait une March 711. Le seul et unique critère qui guide mon choix concernant sa monoplace est esthétique. Si vous établissez un classement des plus belles F1 toutes époques confondues, la Jordan 191 est vachement bien placée, je pense. Elle est juste magnifique. Et elle a marqué l’histoire à sa manière puisque Michael Schumacher a débuté à son volant lors du Grand Prix de Belgique 1991.

Ayrton Senna, lui, dompte une Lotus et non une McLaren...

Ayrton, dans les livres, on le voit en rouge. Toujours, partout... Voilà pourquoi, j’ai choisi le jaune. Pour changer! En 1987, il décroche la première de ses six victoires à Monaco avec cette Lotus 99T. C’est une voiture à part.