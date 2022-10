Anthony Bajon, Kool Shen plus vrai que nature dans "Le monde de demain", la série d'Arte sur NTM

Anthony Bajon n’a pas de temps à perdre. À 28 ans, le plus jeune lauréat de l’Ours d’argent du meilleur acteur dans La Prière à Berlin vient de briller dans Athéna, le film événement de Romain Gavras et campe, pour Arte, un Kool Shen impeccable dans Le Monde de demain, l’histoire des pionniers du hip-hop français à travers les débuts du groupe NTM mais également de DJ Dee Nasty.

Vous avez 28 ans, ça représente quoi le Suprême NTM pour vous?

C’est assez flou car je n’étais pas né dans les années quatre-vingt, ce sont les papas de mes rappeurs actuels préférés en somme. (rires) Mais j’ai adoré cette plongée dans cette décennie, c’est un projet phare dans une carrière.

Comment êtes-vous devenu Kool Shen?

C’est une pression assez particulière de jouer quelqu’un qui existe réellement mais j’ai beaucoup échangé avec Bruno [Lopes, le vrai nom de Kool Shen, ndlr] et on s’est rendu compte que l’on avait pas mal de points communs. Il m’a surtout dit de me débarrasser de cette pression, de me faire plaisir. Le plus frustrant, au fond, c’est d’avoir dû être doublé sur certaines scènes de danse, notamment les coupoles, car je manquais de temps pour me préparer.

La série est une véritable plongée dans les années quatre-vingt, comment avez-vous travaillé?

Il y a eu un énorme boulot des deux créateurs de la série, Katell Quillévéré et Hélier Cisterne, dans leurs recherches pour coller au plus près de cette décennie. Que ce soit dans les habits, les couleurs, le phrasé, les démarches, les dialogues, tout était différent et le travail de reconstitution a été bluffant. Par exemple, Kool Shen avait cette coupe de cheveux particulière, avec une longue nuque, c’était parfait pour se dissocier du personnage.

Comment s’est passé votre duo avec Melvin Boomer qui joue JoeyStarr?

Ce n’est pas un acteur à la base, c’est un danseur, du coup on a beaucoup échangé pour se conseiller et on est rapidement devenu proches. On s’est tiré vers le haut, ce qui correspondait au duo de Kool Shen et Joey à leurs débuts. On s’est vite rendu compte qu’ensuite ils n’étaient pas si proches, ils bossaient ensemble mais c’était tout. C’est d’ailleurs ce que dit le personnage de Franck Loyer, le premier DJ du groupe, il faut choisir entre Didier et Bruno car ils ont deux visions différentes.

La série ne parle pas seulement de NTM mais plutôt des pionniers venus de la banlieue de cette époque comme DJ Dee Nasty...

C’est un mouvement qui est né dans les banlieues et qui est un moment charnière du hip-hop en France. La série raconte aussi une réalité sociale et politique de l’époque et comment des jeunes de banlieue sont apparus sur le devant de la scène avec des revendications différentes. Cette jeunesse qui savait aussi rire, délirer, kiffer, c’est ce que montre aussi le duo formé par Joey et Kool Shen.

Quels sont vos projets?

J’ai réalisé mon premier court-métrage cet été et j’écris actuellement un long-métrage que je souhaite réaliser. J’ai envie de raconter des histoires autrement qu’en jouant.

Ensuite, j’ai tourné dans Chien de la casse, le prochain film de Jean-Baptiste Durand ainsi que Maldoror, un projet de Fabrice Du Welz sur l’affaire Marc Dutroux.

Le Monde de demain, ce jeudi soir à 20h55, sur Arte.