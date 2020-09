"Annie, si vous étiez triste, elle vous rendait le sourire!"... Les souvenirs émouvants de Mireille Mathieu

« Annie était quelqu’un de très populaire et très aimée du public. De 7 à 77 ans, tout le monde l’adorait. Je l’ai rencontré en 1975 pour un show télévisé des Carpentier où nous avions interprété un sketch à partir d’une des scènes de la comédie musicale, Hello Dolly, qu’elle avait créé alors à Paris. Moi c’était « Hello Nini ! Elle, « Hello Mimi ! ». Il y a eu une grande complicité entre nous. Le public le ressentait très fort. On s’amusait et on riait beaucoup. Annie était une femme vraiment chaleureuse. Entière ! Elle vous donnait un bouquet d’amour ! Et surtout, elle apportait le bonheur. Plus on se voyait, plus on s’entendait bien et au fil du temps, nous sommes devenus amies. J’avais l’impression de faire partie de sa famille. Vous étiez triste, elle vous rendait le sourire !

Pour moi, sur le plan professionnel, elle savait absolument tout faire. Chanter, jouer la comédie, n’oublions pas qu’elle a été meneuse de revue au Lido, mais aussi faire rire et émouvoir. Je l’ai vu vous arracher des larmes dans plusieurs téléfilms. Dans ce registre, elle était unique. L’équivalent de l’américaine Lucille Ball, très populaire aux Etats-Unis.

Annie avait aussi une extraordinaire vitalité. Une santé de fer ! Une femme qui projetait cette vitalité sur le public à chaque fois qu’elle montait sur une scène. Je voudrais aussi dire qu’elle avait une très grande amitié avec Charles Aznavour. Je me souviens que lors des shows des Carpentier, on voyait leur formidable complicité. Mais voilà, elle va le rejoindre au paradis. ».