Amel Bent et Franglish en dédicace ce mercredi à Polygone Riviera

Deux albums, deux artistes et deux séances de dédicaces. Ce mercredi, c’est journée chansons françaises à Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer. Avec la venue du rappeur Franglish et de la chanteuse Amel Bent. À eux deux, ils cumulent près de 2 millions de followers sur Instagram. Et sont nommés aux NRJ Music Awards ce samedi au palais des Festival à Cannes.

Ce mercredi, Franglish vient dédicacer son quatrième album, Vibe. Amel Bent, son septième, Vivante. Les rencontres se feront sur la place des Arcades du centre commercial à ciel ouvert, de 14 heures à 16 heures pour lui et de 17 heures à 19 heures pour elle.