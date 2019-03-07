Amadeo Turello capte la femme de Monaco Un projet audacieux initié par Louisette Levy-Soussan Azzoglio

Il a photographié les plus iconiques des actrices et des top models. Et même le couple princier en 2010, pour le cliché officiel de ses fiançailles. Depuis quelques décennies, Amadeo Turello observe le monde de la mode et capte les courbes des mannequins, l’œil derrière son objectif.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, c’est à un exercice nouveau qu’il s’est prêté. Celui de réaliser un calendrier avec pour modèle des femmes de la Principauté. Des « madame-tout-le-monde » ou presque, de diverses nationalités, résidentes à…
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