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      Amadeo Turello capte la femme de Monaco Un projet audacieux initié par Louisette Levy-Soussan Azzoglio

      PAR CEDRIC VERANY Joëlle Deviras Mis à jour le 07/03/2019 à 05:10 Publié le 07/03/2019 à 05:10
      Mis à jour le 07/03/2019 à 05:10 Publié le 07/03/2019 à 05:10
      Le photographe a organisé un shooting professionnel pour mettre en valeur ses modèles. (Making of images par Jim Martin)

      Amadeo Turello capte la femme de Monaco Un projet audacieux initié par Louisette Levy-Soussan Azzoglio

      Par CEDRIC VERANY Joëlle Deviras Le 07/03 à 05h10 MàJ 07/03 à 05h10

      Pour le projet « Naked Soul », le photographe a travaillé avec seize femmes de la Principauté pour constituer un calendrier et une exposition qui seront dévoilés le 8 mars

      Il a photographié les plus iconiques des actrices et des top models. Et même le couple princier en 2010, pour le cliché officiel de ses fiançailles. Depuis quelques décennies, Amadeo Turello observe le monde de la mode et capte les courbes des mannequins, l’œil derrière son objectif.

      À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, c’est à un exercice nouveau qu’il s’est prêté. Celui de réaliser un calendrier avec pour modèle des femmes de la Principauté. Des « madame-tout-le-monde » ou presque, de diverses nationalités, résidentes à…

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