Albin Lewi, directeur artistique de Canneseries: "Avec Rachel Weisz sur le pink carpet, on se rapproche du Festival de Cannes"

La sixième édition de Canneseries vient de s’achever et le palmarès d’être rendu public avec le sacre de la série norvégienne "Power Play" qui raconte l’histoire de Gro Harlem Brundtland, qui à la fin des années 1970 travaille en tant que jeune médecin, en lutte pour le droit à l’avortement.

Tandis que le gouvernement est en pleine implosion, Gro apprend à mettre en place ses propres jeux de pouvoir, et gravit les échelons jusqu’à ce qu’elle soit la dernière debout, au milieu des ruines de la social-démocratie tant prônée par les travaillistes, devenant ainsi, en 1981, la première femme Première Ministre de Norvège.

En attendant de pouvoir savourer cette pépite en France, puisque pour le moment aucun diffuseur ne s’est penché sur la création de Johan Fasting, Albin Lewi, le directeur artistique de Canneseries, fait le bilan et commente le palmarès de ce chouette millésime.

Est-ce que le palmarès reflète votre sensibilité?

C’est toujours difficile de commenter un palmarès de séries que l’on a personnellement sélectionnées. Cette sélection ne t’appartient plus à partir du moment où elle est faite.

Autant il y a eu une unanimité pour la série documentaire autour de "Draw for Change" et dans le jury court avec "The Letf Hand Son", autant sur le jury long, il y a eu des délibérations assez longues, notamment avec Rachel Weisz qui a longtemps été dans la course à la meilleure interprétation.

Globalement, le jury a été sous le charme des séries. Stewart Copeland (membre du jury, fondateur de "The Police", NDLR) me disait à quel point la bande-son de "Power Play" reflétait la série, un peu décalée, un peu comique, mais qui apporte aussi une forme d’étrangeté.

Cette série mélange tout, une histoire véritable, fantasmée, à la fois dans le sérieux et dans la loufoquerie. C’est la première fois que la dernière série à entrer en compétition emporte tout sur son passage. Je n’attendais pas une telle fulgurance autour de "Power Play".

"Bargain" avait une vraie originalité et ça ne m’étonne pas que ça ait plu. Il y a eu une presse incroyable autour de "Dead Ringers" et "Tapie" et pourtant les deux séries n’ont pas eu de prix. Il faut trancher, il y a dix séries, cinq prix.

Quatre séries sont représentées, c’est comme ça. J’espère que toutes les séries voyageront et trouveront un diffuseur.

Seule "Bargain", dans les séries récompensées, a un diffuseur pour le moment. J’ai bon espoir que tout le monde trouve un diffuseur, c’est le signe que Canneseries est un vrai tremplin.

"Tapie" sur Netflix et "Dead Ringers" sur Amazon Prime, n’ont pas eu de prix, paient-elles le fait d’être déjà sur des grosses plateformes?

Ce sont des séries qui vont être, de facto, très exposées et qui avant même d’être sur Canneseries, sont déjà très attendues. Partent-elles de plus loin, du coup? Je ne sais pas. Ce n’est pas parce qu’on est Netflix ou Prime que l’on est avantagé en tout cas. Ce sont des séries avec un "label", alors on en attend forcément plus mais j’ai le sentiment que tout le monde a été jugé à armes égales.

Israël et la Norvège continuent de truster les prix, pourquoi?

La Norvège est arrivée après la Suède, spécialisée dans le scandi-noir, et le Danemark, très porté sur le polar aussi, donc il a fallu se réinventer. Depuis le début de Canneseries, toutes les séries norvégiennes sélectionnées n’ont rien en commun, elles sont toutes différentes. "Power Play" est une série historique mais avec un décalage comique. Ils sont obligés d’aller dans tous les univers car personne ne les attendait. Israël continue de faire des histoires très fortes avec peu de moyens. "Carthago" est un OVNI, le sujet est lourd, dur à traiter, et l’interprétation globale est folle, c’est choral, le prix collectif est justifié. Sur "Corduroy", on est sur une œuvre faite par une femme et j’ai rarement vu une série israélienne traiter un tel sujet. On essaie de ne plus aller chercher des séries israéliennes dites "classiques" comme "Fauda" ou "Teheran".

Votre avis sur le premier prix de la série documentaire?

On va faire des ajustements mais le challenge est réussi. Ça a du sens, ça a de l’impact dans un créneau qui explose. Cette sélection a tenu ses promesses.

"La rareté de Sarah Michelle Gellar exlique la frénésie autour d’elle... je ne réalisais pas l’impact de Buffy dans l’imaginaire des gens. Ce fut une déflagration"

La frénésie autour de Sarah Michelle Gellar peut-elle donner des envies pour la suite?

On a prouvé que l’on était réactif en déplaçant la masterclass de l’espace Miramar à l’auditorium Louis Lumière. Sa rareté faisait pour beaucoup mais je ne réalisais pas l’impact de "Buffy" dans l’imaginaire des gens. Ce fut une déflagration. On a réussi à la faire venir, c’est Cannes, mais il faut gérer quand on fait venir quelqu’un comme ça. Le moindre accroc organisationnel se saura donc il faut être à la hauteur des espérances. On n’a jamais eu de plafond, on fait attention au budget, à l’empreinte carbone, certaines demandes sont en dehors de nos possibilités pour faire venir d’autres grands noms mais, petit à petit, on crante, on crante, on franchit des paliers.

Votre sentiment global sur cette édition?

Les chiffres de fréquentation sont dingues alors qu’il fait beau, que nous sommes en période de vacances scolaires. Toutes les séances sont réussies et c’est notre plus belle victoire. C’est un festival gratuit, pourquoi le changer? Nous, tant que l’on peut faire ce que l’on fait avec le financement que l’on trouve, on continue. Quand on s’inscrit sur une séance gratuite, la valeur est moindre, donc on prend le risque du "no show" mais c’est à nous de travailler pour. Je suis hyperfier de l’équipe. J’ai le sentiment du travail accompli.

Votre coup de cœur personnel durant cette édition?

J’assume que, personnellement, Rachel Weisz, dans une adaptation de David Cronenberg faite par une femme, avec la qualité d’écriture… Si on m’avait dit ça la première année pour un samedi soir à l’auditorium Lumière… On est dans quelque chose qui se rapproche du Festival de Cannes. L’humain est au cœur de ce projet et on est heureux de pouvoir, en tant que passionnés, avoir une actrice majeure, oscarisée, en compétition officielle, c’est du bonheur. Ce soir-là, j’ai kiffé. Il y a peu de gens qui misaient sur le fait que l’on puisse faire ça au départ. C’est ce que l’on veut être: exigeant, incontestable, accessible, glamour, qualitatif.

L'équipe de la série Power Play, meilleure série de Canneseries Saison 6 (Photo Franz Chavaroche).

Le palmarès de l’édition 2023

Meilleure série: "Power Play" (Norvège).

Meilleur scénario: "Bargain" (Corée du Sud), la série sera diffusée en France sur Paramount+ courant 2023.

Meilleure musique: "Power Play" (Norvège).

Meilleure performance: Dar Zuzovsky dans "Corduroy" (Israël).

Prix spécial d’interprétation: le casting de "Carthago" (Israël).

Meilleure série courte: "The Left Handed Son" (Espagne).

Meilleure série documentaire: "Draw for Change" (Belgique).

Prix du jury des lycéens: "L’air d’aller" (Canada)