Adaptation du roman de Guillaume Musso diffusée ce lundi soir: les confidences de tournage de Grégory Fitoussi

Deux millions d’exemplaires vendus dans le monde dans trente-six langues différentes, le roman de l’Azuréen Guillaume Musso – La Jeune Fille et la Nuit – est un immense succès. La réussite est telle qu’une série déboule en six épisodes de 52 minutes ce lundi soir sur France 2. De quoi ça parle?

Nous voilà sur la Côte d’Azur, lors de l’hiver 1997. Une jeune fille, Vinca, est emportée par la nuit, liant trois amis, Fanny, Thomas et Maxime, par un tragique secret. Printemps 2022, Thomas décide de rompre le pacte de silence et se rend à une réunion du lycée Saint-Exupéry où tout va s’accélérer. Vingt-cinq ans plus tôt, Thomas et Maxime ont commis l’irréparable et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée qui va être détruit…

Au casting de cette série à portée internationale, on retrouve Ioan Gruffudd dans le rôle de Thomas, Vahina Giocante joue Fanny alors qu’Ivanna Sakhno campe Vinca. Grégory Fitoussi, lui, campe Maxime et nous en dit plus sur cette série très attendue.

Aviez-vous lu le livre de Guillaume Musso avant de jouer dans la série?

Je ne l’avais pas lu donc j’ai découvert la trame en lisant le scénario et je me suis fait avoir par les rebondissements. J’ai tout de suite été dans l’histoire. Et puis, tourner en anglais et en français me plaisait énormément, le fait que la série ait une portée internationale m’a rapidement convaincu. J’ai envie de tourner en espagnol également, ça va peut-être arriver bientôt (rires). J’ai le sentiment que c’est le futur des séries, ce côté multilingue. J’ai beaucoup tourné en anglais, ça me plaît vraiment, je prends de plus en plus de plaisir à découvrir les façons de travailler des uns, des autres.

Qui est Maxime Biancardini, votre personnage?

C’est quelqu’un qui est devenu homme politique et qui se présente dans sa région, la vôtre. Voilà vingt-cinq ans qu’il porte un lourd secret avec Thomas et Fanny, deux de ses amis d’enfance. Il s’est donc fabriqué une forme de carapace, d’opacité par rapport à ses émotions. Il a un côté poker face qui me plaît car je joue beaucoup au poker. C’est intéressant de ne rien montrer de ce qui se passe en vous, de rester de marbre en permanence. Au fur et à mesure de la série, la carapace de Maxime commence à se fêler. Et ça me plaisait de jouer ce genre de personnage. J’ai beaucoup travaillé avec l’acteur qui joue Maxime plus jeune, pour avoir une forme de continuité entre les deux personnages. On a bossé sur des détails, comme sa façon de fumer. Maxime est un homosexuel, il vit en famille avec son mari et j’aimais travailler sur la relation qu’il a pu avoir avec son père italien, macho, viril, qui n’a pas été simple. Il s’est construit comme ça.

Avez-vous échangé avec Guillaume Musso durant le tournage?

Je l’ai croisé récemment mais pas durant le tournage. En revanche, on s’est envoyé pas mal de messages où il me disait qu’il était ravi que je campe le personnage de Maxime. Il m’a très vite rassuré et m’a donné une vraie liberté sur mon interprétation, il y avait une confiance saine et réelle entre nous. Il m’a simplement demandé de me faire plaisir et ça m’a mis à l’aise. Maxime reste un personnage de fiction mais le fait que l’auteur nous donne une liberté naturelle permet de travailler en toute sérénité.

On vous a récemment vu à l’affiche de la dernière saison de Peaky Blinders. Vous prenez goût aux séries internationales, non?

C’est comme dans World War Z avec Brad Pitt, c’est une expérience incroyable, une cerise sur le gâteau. Je me fais plaisir en participant à ce genre de projet d’envergure. Quand vous donnez la réplique à Cillian Murphy ou Brad Pitt, c’est comme échanger des balles avec Rafael Nadal alors que vous êtes à peine classé. Je suis fier de participer à tout ça. C’est bien de rester émerveillé malgré tout, je ne suis blasé de rien.

Avec le temps, mesurez-vous l’impact qu’une série comme Engrenages, dans laquelle vous avez longuement joué, a pu avoir sur la création française?

J’ai le sentiment qu’Engrenages était une exception même si on commence à prendre plus de risques. Mais j’ai envie que les créations françaises aillent encore plus loin. Il faut avoir de l’audace, s’émanciper des audiences. Engrenages a réussi a gardé une qualité d’écriture incroyable pendant huit saisons, c’est rare.

Savoir+

La Jeune Fille et la Nuit, ce lundi à 21h10, sur France 2.