Notre sélection de 4 activités à découvrir pour les Journées du patrimoine à Monaco

Àl’occasion de cette 28e édition des Journées européennes du patrimoine, la Principauté offre à tous les visiteurs, l’opportunité de découvrir la richesse culturelle de Monaco. Placée sous le thème du « Patrimoine vivant », l’Institut du Patrimoine, sous la houlette de la Direction des Affaires culturelles, vous propose 53 lieux, organisations, associations et activités à faire ou à découvrir. Pour vous, la rédaction en a choisi quatre. Sortez vos carnets.

"Le plus" insolite

C’est au NMNM (Nouveau Musée National de Monaco) qu’une œuvre peu commune vous attend.

Installé dans les jardins de la Villa Paloma, cet ouvrage intitulé « Collection de chaussures », est composé de 27 paires de chaussures, utilisées comme petites jardinières. L’occasion aussi pour les visiteurs d’apporter avec eux leurs vieilles baskets usées et de leur donner une seconde vie. Accessible à tous les âges, cet atelier est ouvert de 10h30 à 12h30 sur réservation.

"Le plus" sportif

Et si vous préférez garder vos chaussures de sport pour vos activités en plein air, les jardiniers de la Direction de l’Aménagement vous proposent le jeu de piste « De la graine à l’arbre ». Une activité familiale où vous découvrirez tous les secrets du Caroubier (arbre national de Monaco), et qui débutera sur la petite place Louis-Aureglia située derrière le Conseil national. Une expérience permettant aux petits et grands d’observer, et de participer à des ateliers de jardinage dans un site naturel préservé (annulation en cas de mauvaises conditions météorologiques).

"Le plus" fun/éducatif

Autre rendez-vous cette fois au Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco. Au programme, des ateliers pour enfants et adultes avec diverses animations, démonstrations et divertissements avec notamment un jeu immersif pour les familles réalisé par l’association HistoireS VivanteS. Et si vous vous sentez d’humeur savante, sachez que des visites guidées des salles d’exposition et de laboratoire sont possibles de 10 heures à 18 heures. Une conférence du journaliste scientifique Pedro Lima est également prévue, et se tiendra quant à elle à 15 heures.

"Le plus" emblématique

Pour finir en grande pompe, vous pourrez accéder librement, de 10 heures à 18 heures, aux grands appartements du Palais princier avec un parcours inédit, permettant aux visiteurs de découvrir des peintures encore jamais vues du grand public.

Et pour ceux qui rêvent de voir à quoi ressemble la vie de Prince et de Princesse, divers lieux comme la Salle du Trône ou le Quartier Royal seront également accessibles.

À vous maintenant d’explorer le site https://journeepatrimoinemonaco.com/ et de trouver ce qui vous fait "le plus" envie.