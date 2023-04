A Nice, le rap s’invite à l’opéra le 5 avril prochain

Attention, ça va rapper à l’Opéra! Depuis trois ans qu’il est à la tête de l’Opéra de Nice, le jeune directeur Bertrand Rossi se démène pour attirer de nouveaux auditoires. Et il y arrive! Former le public de demain est une nécessité.

Sa dernière trouvaille: un concert mêlant classique et rap. Oh, pas un concert où l’on entend successivement du classique et du rap. Cela s’est déjà fait. Non: un concert où l’on fait du classique et du rap en même temps! Où les chanteurs de rap interprètent à leur façon les airs de Vivaldi ou de Bach. Et cela, semble-t-il, ne s’est jamais fait.

L’Opéra de Nice proposera cette innovation mercredi 5 avril. Pour cela, il ne fera pas appel à un chef d’orchestre de deuxième catégorie et des musiciens au rabais. Non: il fait venir l’un des meilleurs chefs d’orchestre baroques internationaux actuels: Jean-Christophe Spinosi. Et celui-ci sera accompagné de musiciens de son célèbre et prestigieux Ensemble Mattheus. Ces musiciens s’associeront à ceux du Philharmonique de Nice. Les rappeurs seront Malcom Veludo et Jkanda.

Un slameur sera de la partie: Ismaël Metis. C’est peut-être la première fois qu’on verra des rappeurs sous la baguette d’un chef classique. Comme dirait Vivaldi, y’a plus de saison! Et en avant la musique!

Extraits de "Xerxes", des cantates

Il y aura aussi, à l’affiche, Marina Viotti, qui vient d’être nommée "Artiste lyrique de l’année" aux Victoires de la musique 2023.

Le rapprochement du rap avec la musique du XVIIIe. n’est pas si saugrenu. Cette musique porte en elle une énergie à faire kiffer les d’jeuns! À cette époque, l’opéra récemment créé cherchait à associer d’une manière nouvelle paroles et musique. N’est-ce pas ce que fait le rap?

Au programme figureront des extraits de l’opéra "Xerxes", des cantates "Judith triumphans" et "Cessate o mai cessate," du motet "In furore", des œuvres de musique sacrée "Beatus Vir", et "Nisi Dominus" de Vivaldi.

Qu’est-ce que cela donnera à la façon rap? On est curieux. On verra ce que sera ce rap.

> Opéra de Nice, mercredi 5 avril, 20 heures, tarif de 10 à 32 euros. Tél. 04.92.17.40.79.