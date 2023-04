À Mougins, la dernière maison de Picasso va être transformée en centre d’art international

Les portes du mas Notre-Dame-De-Vie, ultime domaine du maître du Cubisme à Mougins, vont-elles rouvrir? "Le Château de vie", comme il a été rebaptisé, accueillera-t-il une nouvelle génération d’artistes? L’actuel propriétaire, Rayo Withanage, l’a laissé sous-entendre à Nice-Matin lors d’une visite exceptionnelle de ses jardins, jeudi.

Cinquante ans jour par jour après la disparition de l’artiste Espagnol, ce 8 avril, la nouvelle se confirme: l’homme d’affaires néo-zélandais va transformer cet endroit en un "centre global de la production d’art avec un investissement de 100 millions de livres sterling [NDLR: 114 millions d’euros]", selon les informations de nos confrères de France 3. Ses ambitions ont été dévoilées par communiqué de presse portant la mention d’un "lancement immédiat".

Rayo Withanage appelle alors "les artistes les plus iconiques et les institutions créatives du monde entier à voir le monde comme Picasso l’a vu, à travailler dans son studio, et à considérer l’influence de son travail". Qui franchira "l’antre du Minotaure", créature mythologique grecque, que Picasso considérait comme son alter ego?