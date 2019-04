"À mon avis, la meilleure saison de Platane": Éric Judor très confiant pour la saison 3

Quel effet ça fait d’être "presque au Festival de Cannes"?

C’est vrai qu’on est "à ça d’y être" (rires). La dernière fois que j’ai failli monter les marches, c’était pour Wrong Cops, le film de Quentin Dupieux. On y a cru jusqu’au bout et puis non. La fois d’avant, j’étais arrivé le lendemain de la clôture, avec ma femme, pour quelques jours de vacances. Ils étaient en train de tout démonter. Je ne serais pas un peu maudit? (rires)

Comment s’annonce la troisième saison de Platane?

Super bien. On finit de mettre en boîte huit nouveaux épisodes pour diffusion sur Canal + en janvier. À mon avis, ce sera la meilleure saison : c’est plus rythmé, plus dense. C’est du « Platane upgraded » ! (rires)

Vous ne deviez pas faire un show avec Ramzy?

Si, mais Canal m’a demandé de faire d’abord la saison 3 de Platane. Ramzy voulait qu’on fasse un spectacle, mais je n’aurais pas le temps pour ça. J’ai proposé à la place un late show à l’américaine, en live avec des invités et des sketches. On en a déjà plusieurs de prêts. On hésite encore pour le titre entre Eric et Ramzy Show ou Gutte Nacht Show, vu mes origines autrichiennes (rires)

Et votre film de Zorro?

Ça aussi, c’est en route. Je l’écris pour Laurent Laffite que je vois très bien en Zorro. Moi, je ferai Bernardo. J’avais pensé en faire une série, mais Laurent veut absolument que ce soit un film de cinéma. Comme c’est lui qui décide, je le réaliserai pour le cinéma. En même temps, ça m’arrange : c’est plus rapide à écrire.

Vous êtes très fan de séries?

Oui, j’adore ça. Mon Top 3 du moment c’est Catastrophe, Crashing et Killing Eve. Quand je pense que l’équipe était ici l’an dernier et que je les ai ratés... C’est vrai que je suis maudit avec Cannes ! (rires)