A l'arrêt depuis deux ans, la 3e Fête du Musée fait son grand retour ce samedi à Monaco

Pour cette troisième édition de la Fête du Musée qui se déroulera ce samedi toute la journée, le Musée Océanographique mettra en place différents ateliers et jeux. Des activités à réaliser en famille dans le but de faire découvrir les mystères des océans et ses occupants, tout en sensibilisant le public à l’éducation, à l’écologie et aux sciences. Une invitation à se reconnecter de manière ludique aux océans.

Plusieurs spectacles et conférences sont également au programme de cette journée.

Parrainer un poisson

Dans l’optique de soutenir ses aquariums, le Musée va offrir la possibilité aux visiteurs de parrainer un poisson. Poisson clown, hippocampe, méduse… le choix est large. Une façon de s’engager de manière concrète pour la protection du monde marin en participant aux actions de préservation de l’océan.

Avec une contribution minimum de 50 euros, les adhérents recevront un certificat officialisant leur parrainage et repartiront avec la carte d’identité de l’animal désigné, ainsi qu’un accès illimité au Musée valable durant une année pour un adulte et un enfant de moins de 18 ans.

Découvrir le milieu polaire

Depuis le début du mois, le Musée Océanographique propose de visiter une nouvelle exposition intitulée Mission Polaire. Une immersion en cinq étapes - rencontre d’explorateurs, découvrir le monde des Inuits, percer les secrets du pôle Nord et du pôle Sud et comprendre les défis de la recherche scientifique polaire - au cœur de l’Arctique et l’Antarctique. Une nouvelle expérience immersive et interactive à la découverte de la vie sauvage qui anime les pôles.

Des spectacles pour petits et grands

Concert, pièce de théâtre et projection d’un film documentaire sont aussi programmés.

Les enfants à partir de 3 ans pourront profiter d’une pièce de théâtre intitulée La banane, la truite et l’ours (La banne, la truite et l’ours à 11h et 16h30. Durée: 45 minutes., ndlr) qui engagera les enfants à une réflexion pour lutter contre la fonte des glaces.

Vous pourrez également profiter d’un concert original Fils de Flûte (Fils de flûte de 15h à 16h., ndlr) par Christophe Servas. Particularité de ce spectacle, il est réalisé avec des instruments fabriqués à base d’objets recyclés.

Enfin un documentaire en anglais intitulé Ocean Souls (Ocean Souls à 17 h 30. Rens: 377.93.15.36.00., ndlr) réalisé par Philip Hamilton sera projeté. Un film d’une heure et demie montrant une grande diversité marine.

Toute la journée de multiples activités comme un jeu de piste et des ateliers artistiques écologiques et collectifs seront proposés un peu partout dans le Musée.

Savoir +

Horaires: 10 h à 19 h.

Tarifs: 18€ par adulte et 12 euros pour les enfants.

L’entrée est gratuite pour les moins de 4 ans et les membres de l’Associations des Amis du Musée océanographique de Monaco.