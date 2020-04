8 sites et applis pour apprendre une langue étrangère

Vous aviez prévu un beau week-end à Londres en ce printemps 2020 ? Vous deviez peut-être visiter Madrid, Lisbonne ou encore Berlin, mais le coronavirus en a décidé autrement ?



Ce n’est sûrement que partie remise. Et si, en attendant, vous vous familiarisiez avec la langue de votre futur pays d’accueil ? En voilà une bonne idée ! D’autant qu’il existe de super applications pour vous y aider.

1. Duolingo

On va commencer par ça parce que c’est quand même un sacré avantage : c’est gratuit. L’idée principale de l’application c’est d’apprendre en s’amusant.

Maîtriser une langue étrangère devient un jeu où l’on gagne des points lorsqu’on répond juste. C’est carrément addictif ! Votre compagnon d’aventure est un petit hibou vert qui vous challenge continuellement. On comprend vite pourquoi Duolingo a été téléchargée plus de 300 millions de fois dans le monde en huit ans. Cinq langues sont proposées par l’interface.

2. Babbel

C’est un peu l’incontournable. Certainement la plus pro et la plus complète. Que vous soyez débutant ou confirmé, des linguistes vous proposent des leçons sur mesure. On vous fait travailler la compréhension orale, l’accent grâce à un outil de reconnaissance vocale.La pédagogie prônée par l’application est simple et répétitive. Cela peut parfaitement vous convenir si vous aimez bachoter ! Treize langues sont proposées.

À partir de 9,99 e par mois pendant trois mois.

3. MosaLingua

Ici, on va bosser le vocabulaire ! Et ce vocabulaire, vous pourrez le définir en renseignant vos objectifs. On n’apprend clairement pas la même chose pour un city trip que pour participer à une réunion business. Six langues sont disponibles.

Son petit plus : on visualise très bien les progrès effectués. C’est motivant.

4,99 e.

4. Rosetta Stone

À la base, ce sont des logiciels d’apprentissages de langues datant de 1992. L’entreprise est d’ailleurs l’un des leaders mondiaux du marché. Aujourd’hui, modernité oblige, une application est disponible. La méthode est la même. On s’immerge dans l’anglais, l’espagnol, l’allemand ou autre comme si on était dans le pays. Il n’y a aucune traduction ! Le plus : on participe à des conversations. La pratique, il n’y a que ça de vrai. Plus de vingt langues au choix.

À partir de 9,96 e/mois pour un abonnement de 24 mois.

5. Busuu

La promesse : apprendre une des douze langues proposées en dix minutes par jour. 1000 leçons élaborées par des linguistes sont proposées. Mais Busuu, on l’adopte surtout parce qu’il fonctionne sur l’entraide. La communauté des utilisateurs va vous aider, vous corriger pour les exercices dans leur langue maternelle.

Une partie de l’application est gratuite. Pour les tests et la conversation il faut prendre la version premium à 34,99 e.

6. Hypnoledge

C’est sans doute la formule la plus étonnante. On vous propose ici d’apprendre une langue sous hypnose. Première étape vous choisissez une langue parmi l’anglais, l’espagnol et l’italien ainsi que votre niveau. Ensuite, vous écoutez 20minutes de cours sous hypnose. Troisième étape : vous faites des exercices. D’une simplicité très tentante…

19,90 e par mois sans engagement.

7. LingQ

Avec cette application, vous êtes le maître à bord. C’est vous qui choisissez les supports à partir desquels vous étudiez : livres, revues, films, chansons ou encore podcasts. Le principe de base : si vous êtes captivé vous apprendrez mieux. Seize langues disponibles.

Une partie de l’application est gratuite mais pour vraiment s’immerger, il vaut mieux s’abonner. À partir de 12,99 e pour un mois.

8. Les tutos de Huito

Huito, c’est un prof d’anglais qui vous fait cours en direct de sa salle de classe virtuelle sur sa chaîne Youtube. Il s’adresse à tous les âges et tous les niveaux. C’est bien expliqué, plutôt rigolo…

Bref on est loin des leçons sérieuses apprises à l’école. L’enseignant va totalement vous décomplexer par rapport à la pratique de la langue de Shakespeare. C’est convivial et décontracté. Chaque vidéo aborde une thématique.

L’avantage de la chaîne YouTube, c’est que vous pouvez enchaîner les vidéos et tout est gratuit.

lestutosdehuito.com