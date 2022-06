61e Festival de télévision de Monte-Carlo: Théo Christine nouveau prince sur le rocher

L’été dernier, Théo Christine montait les marches du Festival de Cannes lors de l’avant-première de Suprêmes, le film d’Audrey Estrougo, dans lequel il jouait JoeyStarr. Un an plus tard, l’ancien crack de surf a dompté les vagues du septième art mais également de la petite lucarne puisqu'il sera à l’affiche de la prochaine série phare de Canal+, BRI. En attendant, Théo Christine, tout en décontraction et sans la moindre pression, a reçu, hier, lors de la cérémonie d’ouverture au Grimaldi Forum, la Nymphe d’or du meilleur espoir international dans le cadre du 61e Festival de télévision de Monte-Carlo. L’occasion de rencontrer ce surdoué qui n’a peur de rien.

Existe-t-il un avant et un après Suprêmes?

La mission première de ce film était de rendre hommage à toute cette génération qui a connu NTM et l’émergence du hip-hop en France. Quand des gens qui ont connu tout ça nous disent qu’ils ont été touchés, ça me rend fier, ça veut dire que l’on a accompli notre mission. Et puis Didier Morville et Bruno Lopes [JoeyStarr et Kool Shen, ndlr] sont fiers du film car il y avait une petite pression (rires).

C’est particulier de jouer JoeyStarr. Sentiez-vous une forme de pression?

Avec Sandor Funtek qui joue Kool Shen, on avait la sensation d’être seul contre le reste du monde, comme NTM lors de leurs débuts, c’est le même schéma. Je ne connaissais pas trop NTM au début du projet, j’étais assez novice. Pour moi, ce n’était que deux rappeurs, j’ai abordé ce film sans pression. C’est en bossant que je me suis rendu compte de tout ce qu’ils avaient traversé mais on était parfaitement entourés. On a eu du temps pour ce film, et c’est rare dans ce milieu.

Comment s’est passée la rencontre avec Didier Morville?

Il m’a invité un soir chez lui. Il y avait des potes à lui, il a été très généreux, comme si j’étais son fils. C’était comme si j’étais déjà venu quinze fois chez lui. Dans le travail, lui et Bruno sont venus après deux mois de tournage et ils nous ont donné beaucoup de conseils. On a su qu’on était sur le bon chemin quand on a eu leur soutien. À partir de là, toutes les portes étaient ouvertes pour faire de ce film une franche réussite.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile dans ce rôle?

La scène. Il y avait des archives de leurs concerts, ils sont réputés pour mettre le feu sur scène donc la comparaison allait être immédiate. Il fallait être exactement comme eux. Sur les scènes intimes, je pouvais apporter de ma cuisine, de ma fragilité, mais les scènes de concert étaient un vrai challenge, c’est ce qui a pris le plus de temps. Il fallait apprendre tous les textes car les morceaux de leur premier album, Authentik, vont très vite, il fallait appréhender le corps de Didier aussi, le lien avec Kool Shen, le contexte des années 1980 où les mouvements en concert étaient plus terrestres, moins aériens.

Vous êtes sur le projet de BRI, la prochaine série de Canal+. Pouvez-vous nous en dire plus?

C’est une série qui raconte le quotidien de la BRI de Versailles qui opère sur tout le territoire français. Il y a les corrélations avec les voyous, les terroristes et les braqueurs et, en parallèle, on s’intéresse à la vie privée de chaque personnage. Ce n’est pas une série de flics uniquement. On veut comprendre leur vie, leur motivation, les risques, le manque de sommeil, etc. Je joue Socrate, un jeune issu de la Bac qui vient d’arriver dans la BRI. C’est avec un super casting: Sofian Khammes, Ophélie Bau, Rabah Naït Oufella, Sami Outalbali, et c’est réalisé par Jérémie Guez qui est passionné par la voyoucratie.

Vous avez des modèles?

Denzel Washington, Will Smith, Marion Cotillard, Tahar Rahim, Joaquin Phœnix, Jim Carrey, Al Pacino, Travis Finnel qui joue Ragnar dans la série Vikings que je trouve incroyable...

Vous avez confié vous lasser très vite. ça se matérialise comment?

J’ai du mal à rester en place. Je suis assez intense et quand je vais dans un truc, je vais y aller à fond. Et comme j’y vais à fond, il y a une baisse de régime qui arrive donc le métier d’acteurs me convient parfaitement car les possibilités sont infinies. À 20 ans, j’ai choisi ce métier car j’ai compris que je ne pourrais pas être un surfeur professionnel, mon envie première. Je devais trouver autre chose alors je suis parti à Paris pour découvrir le Cours Florent.

Vos séries préférées?

Vikings, The Wire, Ozark, Top Boy, Gomorra, We Own This City, Euphoria. Je suis très manga aussi. Il y a toujours une morale à l’intérieur, qui est importante et très motivante.