Une meilleure organisation, des chiens de toutes sortes et des juges internationaux, voilà qui résume parfaitement cette première journée de l’Exposition canine de Monaco.

Ce concours à la renommée internationale compte cette année 1 350 chiens inscrits. Ces derniers concourent dans différentes catégories. On en compte dix en tout. « Tous les chiens de race ont une définition standard. On essaye de trouver le chien qui se rapproche le plus de ce standard », décrypte Francisco Ruiz Rodriguez, juge espagnol. Cette année, les Dogues du Tibet sont mis à l’honneur avec l’exposition spéciale. Ils ont été le coup de cœur de la vice-présidente, Mélanie-Antoinette de Massy, l’an passé. Un timbre à l’effigie de ces chiens de garde est même mis en vente pour l’occasion.

Cinq vainqueurs ont été désignés hier. Aujourd’hui, les cinq derniers groupes sont jugés. Le meilleur sujet de l’exposition sera désigné lors de la grande finale ouverte au public, à 15 heures, sous le chapiteau de Fontvieille.