"Jean-Jacques Goldman, aujourd’hui, c'est l'Arc de triomphe": Ivan Jablonka décrypte le phénomène populaire

Depuis que Jean-Jacques Goldman a quitté la scène, exilé volontaire à l’aube du XXIe siècle, les livres sur sa carrière prolifèrent dans les librairies.

Mais celui d’Ivan Jablonka, prix Médicis 2016 pour Laëtitia ou la fin des hommes, normalien, professeur d’université, sort réellement de l’ordinaire (Goldman, par Ivan Jablonka, éditions Seuil, 400 pages, 21,90 euros).

L’écrivain propose moins une biographie qu’une réflexion étayée sur notre époque, à travers le parcours de l’une de ses figures emblématiques. L’approche, originale, est parfois contestable dans ses conclusions. Mais elle amorce un débat passionnant.

Normalien, professeur, écrivain, vous "confessez" aimer Jean-Jacques Goldman. C’est une maladie honteuse?

[Il rit] Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, c’était presque cela! Sociologiquement, c’est passionnant de voir à quel point la pop culture apparaissait comme un plaisir coupable. Tout le monde aimait ça, mais très rares étaient ceux qui admettaient rigoler devant un bon De Funès ou écouter Goldman dans leur chambre.

C’était votre cas à l’époque?

Adolescent, je n’écoutais pas Goldman. Il y a eu comme un retard à l’allumage; je ne m’y suis intéressé qu’à l’âge adulte. [Il sourit] Peut-être parce que, par mes origines, je lui ressemblais trop: la jeunesse est plutôt en recherche de dissonance. Ce n’est pas un hasard si Goldman me parle, à moi qui suis juif et petit-fils de déporté. Il interpelle tous ceux qui sont étrangers, immigrés ou en exil.

Qu'appréciez-vous le plus chez lui?

Au-delà de son talent, je suis sensible au côté vulnérable de sa masculinité. Le franco-judaïsme qui sert de matrice à son œuvre me touche. C’est parce que "JJG" appartient à une minorité qu’il cultive une certaine discrétion en revendiquant sa normalité.

Cet homme "normal" s’est produit devant des centaines de milliers de spectateurs…

En effet. Mais ses choix de jeunesse démontrent l’honnêteté de sa démarche. Alors qu’il avait fait une grande école de commerce [l’Edhec, Ndlr], qu’il aurait pu prétendre à des postes prestigieux et rémunérateurs, il a préféré revenir travailler dans le magasin familial à Montrouge. Il y est resté jusqu’à la fin de l’année 1982, alors qu’il avait déjà écoulé des millions de disques! Vous l’imaginez, en train de vendre des raquettes ou des baskets, à l’heure où toute la France fredonnait Quand la musique est bonne ? C’est incroyable. Il n’a jamais oublié d’où il venait, ce milieu où l’on cultive la gratitude vis-à-vis des institutions républicaines, où l’on respecte les commerçants, les ouvriers, "cette armée de simples gens" dont il parle dans une chanson [Famille sortie en 1985, Ndlr].

Invisible depuis des années, Goldman reste la personnalité préférée des Français. Pourquoi?

C’est le cœur du mystère Goldman. Tout d’abord, Jean-Jacques a écrit la bande originale de notre époque. Ses chansons sont des accompagnatrices de vie. Il y a en a pour tous les âges. Puisque tu pars est l’un des titres les plus diffusés pendant les obsèques! Il incarne également une éthique fondée sur la discrétion, l’humilité, la fidélité. Enfin, il existe une "nation Goldman", une France qui se reconnaît dans sa philosophie de la solidarité et du vivre-ensemble.

Le "vivre-ensemble" n’est pas précisément le point fort de notre époque?

Aujourd’hui, toutes les minorités défendent leurs singularités jusqu’aux extrêmes. Cette évolution, amorcée au début des années 2000, n’est probablement pas étrangère à la disparition volontaire de Goldman. Comme si Jean-Jacques avait senti que le "goldmanisme" n’avait pas d’avenir. Je trouve significatif que deux symboles de la social-démocratie se soient retirés quasiment en même temps. Lionel Jospin a quitté la vie publique en mai 2002 après avoir été battu par Jean-Marie Le Pen au premier tour de la présidentielle. Six mois plus tard, Goldman donnait son dernier concert. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence.

À ses débuts, Goldman n'était pas pris au sérieux par les élites. Même, Comme toi, qui évoque la Shoah, est passée inaperçue. Pourquoi cet aveuglement?

C’est un aveuglement collectif de l’intelligentsia parisienne. Les Français, eux, n’ont pas attendu les CD d’hommage pour être de grands "goldmanophiles". JJG était méprisé par la grande presse qui le traitait de "chanteur pour midinettes". Avec sa masculinité alternative, il était le contraire d’un Johnny Hallyday avec sa moto et son blouson de cuir. Ce décalage a plu à son public composé d’adolescentes, mais pas aux journalistes de gauche fascinés par le rock et le grand soir. C’est aussi une affaire de snobisme et d’élitisme.

Jean-Jacques a-t-il souffert d'une comparaison implicite avec son demi-frère Pierre Goldman?

C’est une évidence. La presse de gauche lui a fait un procès en défaut de radicalité. Dans cette famille où Pierre était le révolutionnaire, Jean-Jacques apparaissait comme un démocrate mou. Encore pire que s’il avait été de droite!

Jean-Jacques ne s'est exprimé qu'une seule fois sur Pierre, dans d’un entretien accordé à Philippe Labro (Je connais gens de toutes sortes, de Philippe Labro, Folio Poche, 2003). Pourquoi cette réserve?

C’est une blessure. Quel que soit le regard que l’on porte sur son parcours, Pierre est mort de façon honteuse. Il a été abattu comme un chien [condamné pour meurtre, puis acquitté, Pierre Goldman a été assassiné en 1979. Ce crime n’a jamais été élucidé, Ndlr]! Plus profondément, par ses frasques, Pierre a mis à mal toute la stratégie de discrétion de la famille Goldman. Le père, Alter, était un Résistant, héros de guerre, qui ne croyait qu’au mérite républicain. Pierre était le mouton noir qui braquait des commerces. Quoi de pire pour un fils de commerçants?

Votre livre a fait la "une" de Libération et de L'Obs. La presse française a fait la paix avec le phénomène Goldman?

Oui. D’une part, les journalistes ont changé: le métier s’est largement féminisé, et de nombreuses femmes occupent des postes à responsabilité. D’autre part, Jean-Jacques a bénéficié d’un processus de légitimation. Goldman aujourd’hui, c’est l’Arc de triomphe! Une hyperstar, un mythe! Il fait consensus – comme Mylène Farmer.

Un titre comme La vie par procuration, sorti en 1985, paraît plus d'actualité que jamais avec les réseaux sociaux…

Il était évidemment précurseur. JJG est revenu sur ce thème, plus récemment, avec Les Gens qu’on aime composé pour Patrick Fiori. Il écrit: "C'est bien plus simple d'émettre des haines / Bien anonymes, tapi dans son coin".

Son tube de 1987, Elle a fait un bébé toute seule, serait-il bien accueilli aujourd’hui par la génération #MeToo?

Parce que Goldman est blanc, juif et hétéro, son propos serait peut-être disqualifié d’office par une frange de l’extrême gauche. Mais, à mon avis, la grande majorité des femmes ne s’y tromperait pas. Cette chanson évoque la solitude des mères célibataires. Elle est empathique. Rien à voir avec Femme des années 80 de Michel Sardou, par exemple…

Selon Le Canard enchaîné, Goldman n’a pas apprécié votre ouvrage [le journal prête à Goldman les propos suivants: "Je n’ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi."]. Cela vous affecte?

Je ne suis pas surpris par sa réaction. Moi, je ne suis ni un paparazzi, ni un pèlerin. Ma position est la suivante: Jean-Jacques, il faut le laisser tranquille puisqu’il aspire à la discrétion. Mais Goldman appartient à l’histoire. En tant qu’historien, je suis fondé à faire des recherches sur son parcours et son influence – même s’il ne le souhaite pas.