Polar et humour noir cynique: "Des gens bien" à découvrir ce jeudi sur Arte

Entre la France et la Belgique, il y a toujours un lien très particulier, encore plus dans l’art du petit écran ou du septième art. Après tout, Virginie Efira, François Damiens, Charlie Dupont ou encore Benoît Poelvoorde sont les plus "français" des Belges.

C’est donc tout à fait normal que l’on tombe sous le charme de la nouvelle série franco-belge d’Arte, dont la diffusion débute ce jeudi soir, "Des gens bien", une série de six épisodes de 52 minutes créée par Stéphane Bergmans, Benjamin d’Aoust et Matthieu Donck. Un trio que l’on avait déjà vu à l’œuvre en 2016 avec la série "La Trêve". Cette fois, on part dans les pas de Tom et Linda Leroy (Lucas Meister et Bérangère McNeese), un couple belge endetté jusqu’au cou et promis à la saisie.

Le ras-le-bol de la classe moyenne

Pour ne pas se prendre le mur, les Leroy imaginent un stratagème pour repartir de zéro: faire croire que Linda a péri dans l’incendie de leur véhicule après un accident de la route près de la frontière franco-belge. Tout semble fonctionner jusqu’au moment où l’un des gendarmes français, Philippe (Michaël Abiteboul), venu constater le décès sur place apprend l’identité de la victime avec laquelle il aurait eu une liaison autrefois à leur club de tir à l’arc et, du coup, se met à douter de la version de Tom.

Commence alors une narration en trois temps puisque la série va s’articuler sur l’accident en lui-même mais aussi sur tout ce qui s’est déroulé avant et se déroule après. Ou comment des gens qui s’estiment lésés par le système s’arrangent avec la légalité pour avancer dans la vie. Car derrière ce vrai-faux accident orchestré, se trouve une banale escroquerie à l’assurance.

Au quotidien, Linda tient un salon de bronzage, Le Flamingo, qui n’attire plus personne depuis l’ouverture d’un salon concurrent français de l’autre côté de la frontière. Pis, les mises en demeure tombent et le couple cherche un moyen de financer la rénovation du salon. En vain. C’est finalement l’arrivée de Serge, le cousin de Linda qui sort de prison, qui va tout bouleverser. Au courant des projets du couple mais également d’un accident macabre et à la recherche d’argent rapidement, il menace de dénoncer les secrets du couple à moins de partager le futur butin. Le début d’un engrenage...

Une série qui s’aventure à la croisée de plusieurs genres: de la comédie, de l’absurde, le tout ancré dans une forme de réalité sociale d’une partie de la population qui ne s’en sort plus financièrement.

Inspiration Gilets jaunes

D’ailleurs, les showrunners de la série se sont largement inspirés de la colère et du ras-le-bol perçu dans la genèse du mouvement de Gilets jaunes. Une forme de colère de la classe moyenne qui, malgré des emplois et des revenus réguliers, n’arrive pas à s’élever ni à concrétiser ses rêves. Cette frontière entre l’humour et la réalité est aussi physique puisque la série se déroule entre la Belgique et la France.

La comparaison est systématique et notamment entre la police belge et la gendarmerie française. "Des gens bien" fonctionnent grâce aux contrastes, notamment celui entre le couple formé Tom et Linda et la galerie de personnages qui tourne autour d’eux. Une série à l’humour noir, cru, caustique, porté par un casting brillant avec des invités inattendus: François Damiens en expert accidentologue, Corinne Masiero en guichetière du rail, Dominique Pinon en capitaine de gendarmerie aveuglé par le souvenir de sa femme, Peter Van den Begin en cousin psychopathe ou encore Nicolas Buysse, le coéquipier de Tom qui ne rêve que d’une chose, mener une enquête digne de ce nom. On retrouve un peu la folie de "Dikkenek" dans cette série franco-belge dont l’esthétisme est également une franche réussite.

"Des gens bien", ce jeudi, à 20h55, sur Arte.